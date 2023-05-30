صعود الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى "انقراض" البشرية بحسب خبراء بارزين

نشر خبراء من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام التمان ورجال أعمال كبار، بيانا على موقع منظمة "سنتر فور إيه آي سايفتي" غير الربحية، أوضحوا فيه أن تطور الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية. ويعتقد هؤلاء أنه من الضروري مكافحة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتكون "أولوية عالمية"، على غرار "الأوبئة والحروب النووية" التي قد تهدد المجتمع. ووقع البيان جيفري هينتون أحد آباء الذكاء الاصطناعي وكذلك سام ألتمان مبتكر برنامج "تشات جي بي تي".

يظهر شعار غوغل وكلمات الذكاء الاصطناعي AI في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 4 أيار/مايو 2023.

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حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام التمان في بيان نُشر على الإنترنت الثلاثاء، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية.

ورأى موقعو البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة "سنتر فور إيه آي سايفتي" غير الربحية التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية".

وشارك جيفري هينتون في توقيع البيان، وهو الذي يعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، وكان قد حذر من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة "غوغل" العملاقة في مطلع آيار/مايو. وشدّد في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".

كما يواظب الأمريكي سام ألتمان على إبداء مخاوفه من إمكان إلحاق الذكاء الاصطناعي "أضراراً جسيمة بالعالم"، من خلال تزوير نتائج عمليات انتخابية مثلاً، أو إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.

وفي آذار/مارس الفائت، دعا مئات من الخبراء العالميين من بينهم الملياردير إيلون ماسك الذي كان بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" عام 2015 وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي"، معربين عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وشكّل إطلاق "أوبن إيه آي" في آذار/مارس الفائت "تشات جي بي تي-4"، وهو إصدار جديد أقوى من "تشات جي بي تي" الذي أتيح استخدامه في نهاية 2022، مؤشراً إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي الآخذ في اكتساب الطابع "العام" والذي يوفر قدرات معرفية بشرية ويُغني تالياً عن مِهن عدة.

فرانس 24 / أ ف ب

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