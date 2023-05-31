بايدن يتوقع إقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ومجلس النواب يقرر فتح باب النقاش

صوت أغلب المشرعين في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على فتح باب النقاش حول مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل مناقشة مسألة إقراره في وقت لاحق من مساء اليوم، فيما يستمر التصويت. فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بييرفي وقت سابق الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن ينتظر أن يصل هذا المشروع إلى مكتبه بحلول الخامس من يونيو/ حزيران المقبل.

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قرر معظم المشرعين في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء فتح باب النقاش حول مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أجل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل مناقشة مسألة إقراره في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قد صرحت في وقت سابق الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن ينتظر أن يصل مشروع قانون سقف الدين على مكتبه بحلول الخامس من يونيو/ حزيران المقبل.

ومن جهته، كان الرئيس الأمريكي قد أفاد في وقت سابق الأربعاء أن عملية رفع سقف الدين الأمريكي تسير كما هو مخطط لها، وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "سنعالج مسألة سقف الدين".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونغرس أي إجراء.

ويفترض أن يرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

هذا، وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها، فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة الجمعة الماضي من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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