المكسيك: السلطات تعثر على 45 كيسا يحتوي على رفات بشرية

عثرت السلطات في المكسيك على 45 كيسا يحتوي على رفات بشرية في واد بولاية خاليسكو بغرب البلاد. ويأتي ذلك فيما كانت الشرطة تبحث عن ثمانية شبان يعملون في مركز للاتصال وفقدوا بين 20 و22 أيار/مايو. وأفادت النيابة أن أعضاء عثر عليها في الأكياس تتطابق مع مواصفات بعض المفقودين.

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الشرطة تحرس موقع اكتشاف رفات رفات 35 شخصا في مقابر جماعية حيث تعمل فرق الطب الشرعي في مدينة زابوبان في ولاية خاليسكو المكسيكية في 11 أيار 2019

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أفادت السلطات المحلية الجمعة في المكسيك أنه تم العثور على 45 كيسا يحتوي على رفات بشرية في وادٍ بولاية خاليسكو بغرب المكسيك خلال البحث عن ثمانية شبان يعملون في مركز للاتصال وفقدوا منذ عشرة أيام.

وتضمن بيان لمكتب المدعي العام لويس جواكين مينديز أنه "تم انتشال 45 كيسا يحوي رفات رجال ونساء". وتابع لصحافيين في مكان العثور على الأكياس "أريد أن أوضح أن عدد الأكياس لا يتوافق مع عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم فيها".

وعثر على الأكياس في قاع واد يبلغ عمقه 40 مترا في زابوبان بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو.

وبدأت السلطات حملة للعثور على امرأتين وستة رجال جميعهم في الثلاثين من العمر وفقدوا بين 20 و22 أيار/مايو. وقالت النيابة أن أعضاء عثر عليها في الأكياس تتطابق مع مواصفات بعض المفقودين.

وأكد مينديز أن هناك مؤشرات على تطابق مادي وفي المقاييس مع بعض الضحايا. وأضاف: "لا أستطيع إعطاء الرقم الدقيق لأننا بحاجة لتقارير الأطباء الشرعيين".

والمفقودون الستة كانوا يعملون في مركز للاتصالات الهاتفية يقع في المنطقة نفسها التي عثر فيها على الأكياس.

وأشارت السلطات الفدرالية إلى أن مركز الاتصال هذا متورط في عمليات احتيال عقاري وابتزاز عبر الهاتف. لكن أقارب المفقودين رفضوا هذه الفرضية واتهموا السلطات بتحويل الضحايا إلى مجرمين.

ويذكر أنه في السنوات الأخيرة عثر على رفات بشرية في أكياس أو في مقابر سرية في مناطق مختلفة من ولاية خاليسكو حيث فقد أكثر من 15 ألف شخص منذ 1962.

ففي 2021 عثر على سبعين كيسا تحوي رفات 11 شخصًا في تونالا بالقرب من غوادالاخارا.

وسجلت في المكسيك أكثر من 340 ألف جريمة قتل وفقدان نحو مئة ألف شخص نسبت بشكل رئيسي إلى منظمات إجرامية منذ إطلاق حملة عسكرية واسعة ومثيرة للجدل في كانون الأول/ديسمبر 2006 بهدف مكافحة تهريب المخدرات.

فرانس24/ أ ف ب

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