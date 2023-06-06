مقتل 42 شخصا على الأقل وآلاف النازحين جراء فيضانات في هايتي

أودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بحياة 42 شخصا على الأقل في هايتي، وتسببت في إصابة وفقدان العشرات خلال اليومين الماضيين. وأشارت تقارير إلى أن المياه غمرت أكثر من 13600 منزل. وتعمل وكالات الإغاثة على تسليم المواد الغذائية إلى النازحين، وقال مسؤولو الحماية المدنية في مطلع الأسبوع إن القطاع الزراعي قد تضرر بشدة في بعض أجزاء البلاد.

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أشخاص يعبرون شارعا غمرته المياه بعد هطول الأمطار في غرب بورت أو برانس، هايتي. 3 حزيران/ يونيو 2023.

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أعلنت السلطات في هايتي الإثنين، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 42 شخصا على الأقل، وتسببت في فقدان وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين.

وأشارت تقارير إلى أن المياه غمرت أكثر من 13600 منزل.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي على تويتر الإثنين، إن عدد القتلى ارتفع منذ الليلة الماضية، بعد أن ضربت الفيضانات مطلع هذا الأسبوع أجزاء مختلفة من البلاد بعضها يقع بالقرب من العاصمة بورت أو برنس.

وقال رئيس الوزراء أرييل هنري في بيان حكومي اليوم الأحد: "تتبنى حكومتي إلى جانب المؤسسات الوطنية والدولية إجراءات عاجلة لتلبية المطالب".

وتعمل وكالات الإغاثة على تسليم المواد الغذائية إلى النازحين، وقال مسؤولو الحماية المدنية في مطلع الأسبوع، إن القطاع الزراعي قد تضرر بشدة في بعض أجزاء البلاد.

فرانس24/ رويترز

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