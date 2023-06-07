الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لاتخاذ "احتياطات" بسبب تلوث الهواء جراء حرائق في كندا

لفت سحابة من الضباب الكثيف أجواء مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة جراء حرائق غابات تجتاح كندا، ما دعا البيت الأبيض لمطالبة الأمريكيين الذين يعانون من مشكلات صحية باتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث للهواء. وخيمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي حجبت ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات. وتواصل مقاطعة كيبيك الكندية، التي تحولت إلى بؤرة لحرائق الغابات التي تجتاح قسما كبيرا من أراضي كندا، عمليات إجلاء.

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الضباب والدخان الناجمان عن حرائق الغابات في كندا يغطيان تمثال الحرية في نيويورك، الولايات المتحدة، في 6 حزيران/يونيو 2023.

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دعا البيت الأبيض الأربعاء الأمريكيين الذين يعانون من مشكلات صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث للهواء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من جراء حرائق غابات تجتاح كندا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "نحث الجميع في المناطق المتضررة على التنبه للظروف المحلية. احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير".

واعتبرت جان-بيار أن الأوضاع تشكل "مثالا مقلقا على الطرق التي يؤثر من خلالها التغير المناخي على حياتنا".

وفيما لفت سحابة من الضباب الكثيف أجواء العاصمة الأمريكية، أشارت جان-بيار إلى أن الرئيس جو بايدن البالغ 80 عاما لا يضع كمامة.

ولدى سؤالها عما إذا كان سيطرأ أي تعديل على موعد حدث سينظم في حديقة البيت الأبيض الخميس على صلة بشهر التضامن مع مجتمع الميم، قالت جان-بيار إنه لم يطرأ أي تعديل حتى الآن، إنما الأوضاع قيد المراقبة.

واطلع بايدن على الأزمة الصحية الناشئة، والتي أثرت بشكل كبير على نوعية الهواء في عدد من المدن الأمريكية.

وأشارت المتحدثة إلى تواصل قائم بين مسؤولين أمريكيين وكنديين.

وخيمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي، حجبت ناطحات السحاب، وأجبرت السكان على وضع الكمامات.

وأعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية، أن أكثر من 100 مليون أمريكي مشمولون بتحذيرات على صلة بتردي نوعية الهواء من جراء الحرائق في كندا.

وتشمل التحذيرات غالبية أراضي شمال-شرق الولايات المتحدة من شيكاغو شمالا وحتى أتلانتا جنوبا.

وشددت الوكالة على أن نوعية الهواء في هذه المنطقة "تأثرت بشكل رئيسي من جراء الحرائق في كندا"، من دون استبعاد أن تكون "انبعاثات ملوثة أخرى" قد ساهمت في ذلك.

وأرسلت الولايات المتحدة عناصر إطفاء وتجهيزات إلى كندا للمساعدة في إخماد الحرائق.

وتواصل مقاطعة كيبيك الكندية، التي تحولت إلى بؤرة لحرائق الغابات التي تجتاح قسما كبيرا من أراضي كندا، عمليات الإجلاء.

وتسعى سلطات المقاطعة إلى إجلاء آلاف الأشخاص في الساعات المقبلة، وفق رئيس حكومتها.

فرانس24/ أ ف ب

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