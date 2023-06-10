كولومبيا: العثور على أربعة أطفال أحياء بعد 40 يوما على تحطم طائرتهم في الأدغال

عثرت السلطات الكولومبية الجمعة على أطفال أربعة أحياء بعد نجاتهم من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل أربعين يوما. والأطفال الأربعة هم إخوة يبلغ أكبرهم 13 عاما وأصغرهم سنة واحدة، وقد توفيت والدتهم وقريب لهم والطيار في حادث التحطم مطلع أيار/ مايو الماضي.

العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا.

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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في تغريدة على تويتر العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في أدغال البلاد.

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة "عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوما أحياء".

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاما وأصغرهم سنة واحدة.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة فرانس برس "نعم تم العثور عليهم"، موضحا أن "هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية".

وينحدر الأطفال ينتمون من قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من أيار/مايو.

وقتل البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث. وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم على بعد حوالى خمسة كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

ونقلت ليسلي (13 عاما) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (أربعة أعوام) وكريستين (عام واحد) مساء الجمعة من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كلم جنوب شرق بوغوتا)، كما ظهر في لقطات بثتها الوزارة.

ويفترض أن يُنقلوا مجددا إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم إلى مستشفى عسكري.

وقال الرئيس بيترو للصحافيين "إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية".

وكان أكثر من مئة جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة.

واعلن في 17 أيار/مايو العثور عليهم قبل أن ينفي الرئيس الكولومبي النبأ.

فرانس24/ أ ف ب

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