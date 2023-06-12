انهيار قسم من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

تسبب حريق في انهيار قسم من طريق "آي-95" السريع بولاية فيلادلفيا، وهو أحد أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية. ويتمتد الطريق السريع "آي-95" بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فيلادلفيا، في الجنوب الشرقي.

انهيار قسم من طريق "آي-95" السريع، أحد أهم الطرق وأكثرها استخداماً في شرق البلاد، بعد اندلاع حريق. 11 يونيو/حزيران 2023.

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انهار قسم من طريق "آي-95" السريع، أحد أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق الولايات المتحدة، الأحد بعد اندلاع حريق من دون التسبب بوقوع ضحايا.

وقالت المتحدثة باسم مدينة كاليفورنيا سارة بيترسون في بيان: "تسبب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع (...) بانهياره". وقال المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا ديريك بومر خلال مؤتمر صحافي إن عناصر الإطفاء "اكتشفوا (...) حريقًا كبيرا مندلعا مصدره إحدى الآليات".

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، إضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريقٍ أقل استخداما يقع تحته وحيث كانت هناك شاحنة صهريج مشتعلة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

ونقلت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" عن المدير العام للخدمات في المدينة تومار ألكسندر قوله "سوف يتأثر طريق آي-95 لفترة طويلة، طويلة جدا". وهو ما أكده وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، والذي كتب في تويتر: "هذا شريان رئيسي للأشخاص والبضائع، وستكون لإغلاقه عواقب كبيرة على المدينة والمنطقة حتى اكتمال إعادة الإعمار".

وأوضح الوزير أن الآلية التي كانت موجودة في مكان الحريق هي شاحنة صهريج، شاكرا لرجال الإطفاء وغيرهم من عناصر الإنقاذ تدخّلهم.

فرانس24/ أ ف ب

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