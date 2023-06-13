إصابة 22 عسكريا أمريكيا بجروح "متفاوتة" في حادث مروحية شمال شرق سوريا

أصيب 22 عسكريا أمريكيا بجروح "متفاوتة" في حادث طائرة مروحية شمال شرق سوريا، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ("سنتكوم") الثلاثاء، مضيفة أن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق".

جنود من الجيش الأمريكي يستقلون طائرة هليكوبتر من طراز شينوك في قاعدة العمليات الأمامية راماجين في تكريت، العراق. 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

إعلان اقرأ المزيد

قالت القيادة المركزية الأمريكية ("سنتكوم") الثلاثاء إن طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة.

وأوردت سنتكوم في بيان "في 11 حزيران/يونيو، أدى حادث تعرضت له طائرة مروحية في شمال شرق سوريا إلى إصابة 22 جنديا أمريكيا بدرجات متفاوتة"، تم نقل عشرة منهم خارج منطقة العمليات لتلقي الرعاية في مرافق صحية متقدمة.

وقالت إن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق".

ومن النادر الإعلان عن حوادث مماثلة في سوريا، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأمريكية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا وشرقها. كما تتواجد القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوبا الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك