"جي بي مورغان" الأمريكي سيدفع 290 مليون دولار تعويضات لضحايا جيفري إبستين

توصل مصرف "جي بي مورغان تشيس" الأمريكي إلى "اتفاق مبدئي" مع ضحايا رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاستغلال الجنسي للقصر، وفق ما أعلنت المؤسسة المالية في بيان الإثنين. وجاء في بيان مشترك أن "الطرفين يعتقدان أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف، لا سيما الضحايا الذين نجوا من الانتهاكات المروعة التي ارتكبها إبستين".

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صورة لجيفري إبستين تم الحصول عليها في 11 تموز/يوليو 2019 بإذن من سجل مرتكبي جرائم الجنس في ولاية نيويورك.

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وافق مصرف "جي بي مورغان تشيس" الأمريكي على دفع 290 مليون دولار لتسوية قضية رفعها ضحايا رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاستغلال الجنسي للقصر، حسبما أعلن محامي الجهة المتهمة الإثنين.

وأكد أحد محامي الضحايا، ديفيد بويز، لوكالة الأنباء الفرنسية، قيمة المبلغ الذي أعلنت عنه أولا صحيفة وول ستريت جورنال.

وكان بيان مشترك مع "جي بي مورغان" قد أعلن عن التسوية في وقت سابق الإثنين، لكن دون تحديد المبلغ.

الدعوى الجماعية، التي رفعتها امرأة لم يتم الكشف عن هويتها منذ عام 2022، اتهمت "جي بي مورغان تشيس" بتسهيل تصرفات جيفري إبستين، من خلال السماح بتمويل أنشطته. وقد نفى المصرف هذه الاتهامات.

ولا تزال إجراءات قانونية جارية مع حكومة جزر فيرجن الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية ضد "جي بي مورغان" للأسباب نفسها.

وكان حكم على جيفري إبستين بالسجن 13 شهرا في عام 2008، لإدانته بدفع فتيات قاصرات إلى الدعارة في فلوريدا، وفق اتفاقية سرية مع المدعي العام سمحت له بالإفلات من محاكمة فدرالية.

وقد أوقف عام 2019، إثر توجيه اتهامات قضائية له بأنه أدار، على مدى سنوات، شبكة مكونة من عشرات القاصرات أقام معهن علاقات جنسية في عقاراته الكثيرة، ثم انتحر في السجن بعد بضعة أسابيع، قبل محاكمته.

فرانس24 / أ ف ب

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