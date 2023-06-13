مباشر - الولايات المتحدة: ترامب يصل إلى ميامي ليمثل أمام القضاء في محاكمة تاريخية

الوثائق السرية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ميامي للمثول أمام القضاء في محاكمة تاريخية حيث يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددا بمقعد البيت الأبيض. وقال ترامب لإذاعة محافظة ناطقة بالإسبانية بعد وصوله إلى ميامي قادما من منزله الصيفي في نيوجيرزي الإثنين "لم يحدث شيء كهذا على الإطلاق. لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدا".

© أ ف ب

أنصار دونالد ترامب، 13 يونيو/حزيران 2023، في محكمة اتحادية في ميامي، حيث يجب أن يمثل الرئيس السابق للولايات المتحدة في سياق قضية الوثائق المصنفة على أنها سرية.

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19:30 - موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصل إلى المحكمة في ميامي

غادر دونالد ترامب منزله في دورال في حوالي الساعة 1:30 مساء (5:30 مساء بتوقيت غرينتش) للتوجه إلى المحكمة في ميامي في الساعة 3 مساء (19 بتوقيت غرينتش) حيث يواجه 37 تهمة.

* 37 تهمة

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أمام محكمة في ميامي. والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى داره في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

ومن المتوقع أن ينفي 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية وعرقلة جهود استعادتها.

ويتهم أيضا بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

وليست تلك المتاعب القانونية الوحيدة للرئيس السابق، إذ يتهم بالاحتيال المالي في نيويورك في قضية من المقرر أن تبدأ جلساتها في آذار/مارس القادم.

*الفوز في الانتخابات

تعهد المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2024، البقاء في السباق بغض النظر عن نتيجة القضية، مطلقا للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة حملة تتواجه فيها معركتان، قانونية وانتخابية.

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وينظر المحقق الخاص جاك سميث، الذي يقود تحقيقات قضية الوثائق السرية، في دور ترامب في أحداث الكابيتول عام 2021، بينما ينظر محققون فدراليون وعلى مستوى الولاية في مساع له لقلب نتيجة انتخابات 2020.

*الطريق إلى المحكمة

ويتوجه ترامب إلى مقر المحكمة الفدرالية ضمن موكب في رحلة تستغرق 25 دقيقة من ملعب الغولف في بيدمنستر بنيوجيرزي الذي يملكه في ميامي.

ومن المتوقع أن يعود بعد الجلسة جوا إلى ناديه للغولف ليعيد التأكيد على براءته في كلمة أمام أنصاره.

*احتجاجات متوقعة

بدأ أنصاره الأوفياء النزول إلى الشارع عشية الجلسة، وتستعد الشرطة مع توقع تجمع 50 ألف متظاهر واحتمال اندلاع أعمال عنف.

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وتمّ تعزيز الإجراءات الأمنية حول "محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور" في ميامي مع إعلان جماعات يمينية عزمها على التظاهر ومن بينها فرع محلي لمنظمة "براود بويز" المتطرفة.

وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرانسيس سواريز للصحافيين "نأمل أن يكون الغد سلمياً. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم".

اتحد حلفاء ترامب في الكونغرس ومنافسوه في سباق البيت الأبيض دفاعا عنه بعد توجيه الاتهام الأخير له، فشجبوا استخدام الحكومة القضية "سلاحا" ضد المحافظين.

صورة نشرتها وزارة العدل الأمريكية في وثيقة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تظهر صناديق من المستندات المخزنة في الحمام في نادي ترامب مارالاغو في فلوريدا في أوائل عام 2021 ، في 9 يونيو 2023. رويترز

*"لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدا"

وقال ترامب لإذاعة محافظة ناطقة بالإسبانية بعد وصوله إلى ميامي آتيا من منزله الصيفي في نيوجيرزي الإثنين "لم يحدث شيء كهذا على الإطلاق. لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدا". وأضاف "عندما تنظرون إلى ما فعلوه وإلى الأفعال الجرمية والأعمال الشنيعة التي ارتكبوها، ثم يطاردونني".

*لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدا".

فرانس24/ وكالات

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