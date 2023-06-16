ماسك يعلن البدء في إنتاج رقائق إلكترونية يمكن زرعها في الدماغ البشري هذا العام

تكنولوجيا

كشف الملياردير إيلون ماسك الجمعة أنه يتوقع أن تبدأ شركته نيورالينك الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ أول تجربة بشرية هذا العام. فيما يقول الخبراء إنه إذا تمكنت الشركة من إثبات أن رقائقها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص للاستخدام التجاري.

الرئيس التنفيذي لشركة سبايس إكس وتويتر وتسلا، إيلون ماسك في المعرض العالمي للابتكارات التكنولوجية "فيفاتك" في باريس، في 16 حزيران/يونيو 2023.

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خلال حديثه في المعرض العالمي للابتكارات التكنولوجية "فيفاتك" بباريس الجمعة، وفي بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إن شركة نيورالينك التي شارك في تأسيسها تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل هذا العام.

هذا، ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أوالمدة. لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ولشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء قال "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

وإلى ذلك، قالت شركة نيورالينك الشهر الماضي، إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.إيه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

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ومن جانبها، أقرت الإدارة في بيان سابق بأنها سمحت لشركة نيورالينك بإجراء تجارب لزراعة للرقائق في الدماغ وباستخدام روبوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الإسهاب في التفاصيل.

وقد أوضح خبراء في وقت سابق أنه إذا تمكنت نيورالينك من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص يسمح باستخدامها تجاريا.

فرانس24/ رويترز

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