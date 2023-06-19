نصرت تشودري أول امرأة مسلمة تعين قاضية فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الفائت لصالح نصرت تشودري (45 عاما) لتحتل منصب قاضية في دائرة نيويورك، وتصبح بذلك أول امرأة تعين قاضية فيدرالية مسلمة في تاريخ البلاد. كرست تشودري مسيرتها للدفاع عن الحريات المدنية وتخصصت في قضايا العدالة العرقية. وكان زاهد قريشي هو المسلم الأول الذي انتخب عام 2021 في مثل هذا المنصب وبالتحديد في ولاية نيوجيرزي.

نصرت جاهان تشودري أول امرأة مسلمة من أصل بنغالي تنتخب كقاضية فيدرالية في نيويورك من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. 19/06/2023

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي على نصرت تشودري لتكون قاضية فيدرالية بدائرة نيويورك. وهي أول قاضية مسلمة تحتل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس جو بايدن هو الذي اقترح اسم نصرت جاهان تشودري ليصوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ، وفازت بالمنصب بعد حصولها على 50 صوتا مقابل 49.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، هنأ تشاك شومر، زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، نصرت تشودري بفوزها.

وكتب: "إنها تدخل التاريخ كأول أمريكية من بنغلادش وأول امرأة أمريكية مسلمة تعمل كقاضية فيدرالية". مضيفا بأنه كان "فخورا بتوصية الرئيس الأمريكي جو بايدن" بشأنها.

ولدت تشودري في الولايات المتحدة الأمريكية وسط عائلة مهاجرة من أصول بنغالية. عملت جل حياتها في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وتخصصت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي.

تبلغ تشودري من العمر 45 عاما وكانت والدتها تعمل كمنسقة خدمات غذائية مدرسية في ولاية إلينوي. أما والدها الطبيب فشغل منصب رئيس لقسم الأعصاب بمستشفى في شيكاغو.

درست في جامعتي كولومبيا وبرينستون وتحصلت على شهادة في مجال الإدارة العامة ثم التحقت بكلية الحقوق بجامعة ييل.

ترحيب كبير في أوساط المسلمين الأمريكيين

وأثنى الاتحاد الأمريكي للحريات العامة على التصويت على نصرت تشودري كقاضية فيدرالية وكتب على موقعه "عملت نصرت تشودري خلال أكثر من عشر سنوات على تطوير القانون الجنائي والأمني. كما قامت بالعديد من التحقيقات دفاعا عن حقوق المهاجرين غير االنظاميين ونددت بظروف الاعتقال الصعبة"، حسب نفس الموقع.

من جهته، كتب موقع "ميدل إست أي" إن "تعيين نصرت تشودري قاضية فيدرالية نتج عنه ارتياح كبير في أوساط المسلمين في أمريكا واعتبروه "حدثا تاريخيا يجب الاحتفاء به".

وأشار الموقع إلى أن عدد القضاة الفيدراليين يبلغ حاليا 890 قاضيا. أما فيما يتعلق بنصرت تشودري، فستصبح قاضية في المحكمة الابتدائية للمنطقة الشرقية من نيويورك وثاني القضاة المسلمين بعد زاهد قريشي، في المحكمة الفيدرالية.

ولفت نفس الموقع الإلكتروني إلى أن النظام القضائي الفيدرالي في الولايات المتحدة هو من يقرر دستورية القوانين الفيدرالية ويفصل في الخلافات المتعلقة بهذه القوانين.

أما موقع "أمريكا اليوم" فلقد كتب "إن نصرت جاهان تشودري، المديرة القانونية لاتِّحاد الحريات المدنية الأمريكية في إلينوي، هي مرشحة بايدن للمحكمة الجزائية للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك". ثم تم التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ بعد أن تحصلت على 50 صوتا مقابل 49.

وجدير بالذكر أن أول قاضي فيدرالي مسلم تم التصويت عليه في الولايات المتحدة الأمريكية هو زاهد قريشي". وكان ذلك بموافقة 81 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 16. قريشي ينحدر من أصول باكستانية ويعمل حاليا كقاضي في ولاية نيوجيرزي.

فرانس24

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