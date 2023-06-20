هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يعترف بذنبه في قضيتين فدراليتين

اعترف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بذنبه في قضيتين فدراليتين. وقال محاميه في بيان الثلاثاء، إن هذا الاعتراف "يضع حدا" للدعاوى المرفوعة ضد هانتر بايدن. وقال البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته. ليس لدينا أي تعليق آخر". من جانبها، نددت المعارضة الجمهورية بوزارة العدل التي ستلاحق دونالد ترامب، بينما كانت تعمل على تجنب عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأي ثمن.

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قال ممثلو الادعاء الثلاثاء، إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعد هدفا مستمرا للمعارضة الجمهورية، اعترف بذنبه في قضيتين فدراليتين.

وأكد محاميه في بيان الثلاثاء، أن هذا الاعتراف "يضع حدا" للدعاوى المرفوعة ضد هانتر بايدن. وأضاف أن "هانتر ملتزم بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان".

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته. ليس لدينا أي تعليق آخر".

من جانبها، نددت المعارضة الجمهورية بوزارة العدل التي ستلاحق دونالد ترامب، بينما كانت تعمل على تجنب عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأي ثمن.

وأقر هانتر بايدن (53 عاما) بأنه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلق بضريبة الدخل الفدرالية، حسبما أفاد المدعي العام ديفيد فايس.

ووفقا للمصدر ذاته، نص الاتفاق مع مكتب المدعي العام الأمريكي على أن يقر في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحا ناريا.

وكان هانتر اتهم بحيازة سلاح ناري في العام 2018، بينما كان مدمنا على المخدرات.

من جهته، اعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في تعليق عبر شبكته "تروث سوشل"، أن هانتر لم يتلق سوى "غرامة عادية لانتهاكه قانون القيادة"، مكررا قوله إن النظام القضائي "لا يعمل".

كما ندد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، بـ"معاملة تفضيلية".

ووصف الابن الأصغر للرئيس الأمريكي مشكلاته مع الإدمان، في كتاب نشر في ربيع العام 2021. وكان ابنه الأكبر بو قد توفي في العام 2015 بسبب سرطان في الدماغ.

"فخور"

ويسرد هانتر أول دراما في حياته، التي تتمثل في وفاة والدته وأخته الصغيرة في حادث سيارة في العام 1972.

حينها، كان بو وهانتر صغيرين، وأصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع بعد انتخاب جو بايدن سيناتورا عن ولاية ديلاوير.

بعد ذلك، تزوج الديمقراطي من جيل بايدن، التي ربى معها ولديه، وأنجب منها ابنة.

في كتابه، يؤكد هانتر بايدن، المحامي السابق ورجل الأعمال الذي تحول إلى فنان، أنه توقف عن شرب الكحول وتعاطي المخدرات.

لطالما دعمه الرئيس الأمريكي علنا، وقال إنه "فخور" به، خلال مناظرة ساخنة في مواجهة دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ويرفض جو بايدن اتهامات الفساد الصادرة عن المعارضة الجمهورية في البرلمان، التي تقول إنه قام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين، بينما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، مستفيدا من علاقات والده واسمه.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" في أيار/مايو الماضي: "ابني لم يرتكب أي خطأ"، مضيفا: "أنا أثق به".

فرانس 24/ أ ف ب

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