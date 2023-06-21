رصد "أصوات تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة "تيتانيك"

أعلن خفر السواحل الأمريكيون الأربعاء أنهم رصدوا "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة "تيتانيك" في شمال المحيط الأطلسي. ويوجد على متن هذه الغواصة خمسة أشخاص، أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين اثنين. وتشارك في عملية البحث القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة كندا وفرنسا.

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أعلن خفر السواحل الأمريكيون الأربعاء في حسابهم على تويترأنهم رصدوا "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الاستكشافية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة "تيتانيك" في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

وقالوا إن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات". وأضافوا أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".

عدة طائرات أمريكية تشارك في عمليات البحث

أرسل خفر السواحل الأمريكيون وهم من ضمن القوات المسلحة، طائرتي "سي130" في البداية إلى منطقة عمليات البحث "على بعد حوالى 1450 كيلومترا شرق كايب كود" على ساحل الولايات المتحدة الشمالي الشرقي. وأعلن البنتاغون أن طائرة ثالثة من الطراز نفسه وثلاث طائرات نقل من طراز سي-17 أرسلت أيضا مساء الثلاثاء.

ويعاون الأمريكيين في عمليات البحث، خفر السواحل الكنديون الذين أرسلوا سفينة على الأقل. أما فرنسا فأعلنت إرسال سفينة وروبوت بحث.

وتنفذ عملية بحث واسعة أملا بإنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين اثنين على متن غواصة سياحية في رحلة لتفقد حطام سفينة "تيتانيك" على عمق أربعة آلاف متر في شمال المحيط الأطلسي. وتشارك في العملية القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة كندا وفرنسا.

وذكرت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".

ويبلغ طول الغواصة "تايتن" 6,5 أمتار، وهي مصممة لإنزال خمسة أشخاص إلى أعماق المحيط. وباشرت نزولها الأحد إلى أعماق المحيط قبالة شاطئ الولايات المتحدة الشمالي الشرقي وفقد الاتصال بها بعد أقل من ساعتين على بدء الرحلة.

وبين الأشخاص الموجودين فيها رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ البالغ 58 عاما، والفرنسي والضابط السابق في البحرية الفرنسية بول-هنري نارجوليه البالغ 77 عاما والمتخصص بحطام "تيتانيك"، ورجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داود البالغ 48 عاما ونجله سليمان (19 عاما).

ويعتبر غرق سفينة "تيتانيك" الشهيرة العام 1912 من أكبر الكوارث البحرية في القرن العشرين.

فرانس24/ أ ف ب

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