غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين... جو بايدن يصف شي جينبينغ بـ "الديكتاتور"

"هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث". هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في شمال كاليفورنيا بشأن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في شباط/فبراير. وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين في محاولة لخفض التوتر بين البلدين.

بايدن وشي جينبينخ خلال قمة العشرين في بالي، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

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ساوى الرئيس الأمريكي جو بايدن بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء "الديكتاتوريين" بينما كان يتحدث الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في شمال كاليفورنيا.

ومن المرجح أن تثير هذه التصريحات اعتراضات قوية من بكين التي زارها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد والإثنين في محاولة لخفض التوتر بين القوتين العالميتين.

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وقال بايدن خلال هذا الحفل إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في شباط/فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني. وأضاف: "السبب الذي جعل شي جينبينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك".

وأشار إلى أن المنطاد "لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (...) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا"، متابعا "عندما تم إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك". وتابع: "هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث".

كما قلل بايدن، الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية، من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي وقال للمانحين إن "الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية".

فرانس24/ أ ف ب

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