روبوت فرنسي يغوص إلى ستة آلاف متر تحت الماء في طريقه للبحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام تيتانيك

قال معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار إن روبوتا في طريقه للمساعدة في عمليات البحث عن الغواصة التي اختفت الاثنين أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك. وأمام الروبوت، الذي يمكنه الغوص إلى عمق يصل إلى ستة آلاف متر تحت الماء، فسحة وقت محدودة لتقديم المساعدة قبل الموعد النهائي صباح الخميس الذي من المتوقع أن تنفد فيه إمدادات الهواء في الغواصة.

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قال معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار إن روبوتا يمكنه الغوص إلى عمق يصل إلى ستة آلاف متر تحت الماء في طريقه للمساعدة في عمليات البحث عن الغواصة "تيتان" التي اختفت أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، وقد يساعد في تحريرها إذا كانت عالقة.

ولهذا الروبوت المسير، والمسمى فيكتور 6000، له أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير غواصة عالقة. ويمكنه الغوص أعمق من المعدات الأخرى الموجودة الآن في المكان الواقع في شمال المحيط الأطلسي.

وأمام الروبوت فسحة وقت محدودة لتقديم المساعدة قبل الموعد النهائي صباح الخميس الذي من المتوقع أن تنفد فيه إمدادات الهواء في الغواصة المفقودة.

طاقم يعمل بدون توقف لمدة 72 ساعة

وقال أوليفييه ليفور، رئيس العمليات البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار الذي تديره الدولة والذي يشغل الروبوت: "فيكتور غير قادر على رفع الغواصة بنفسه". وأضاف أن الروبوت بمقدوره المساعدة في ربط الغواصة بسفينة قادرة على رفعها إلى السطح.

وتابع ليفور: "فيكتور قادر على القيام بالاستكشاف المرئي باستخدام جميع معدات تصوير الفيديو المزود بها. كما أنه مزود بأذرع معالجة يمكن استخدامها لتخليص الغواصة، مثل قطع الكابلات أو أشياء من شأنها أن تعيقها في القاع".

ويشغل الروبوت طاقم مؤلف من 25 فردا يمكنهم "العمل بدون توقف لمدة تصل إلى 72 ساعة"، وليسوا بحاجة إلى التوقف ليلا". وقال خفر السواحل الأمريكي إن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة.

وكان معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار جزءا من الفريق الذي حدد موقع حطام تيتانيك في عام 1985 مع العالم الأمريكي لآثار ما تحت الماء روبرت بالارد.

واختفت تيتان وعلى متنها خمسة أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها يوم الأحد إلى موقع حطام سفينة تيتانيك البريطانية التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي. ويقع الحطام على عمق نحو 3810 أمتار.

فرانس24/ رويترز

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