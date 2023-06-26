خفر السواحل الأمريكي يحقق في أسباب انفجار الغواصة "تيتان" لتفادي حوادث مماثلة مستقبلا

قضية الغواصة "تيتان"

على غرار خطوة مجلس سلامة النقل الكندي، فتح خفر السواحل الأمريكي الجمعة تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب انفجار الغواصة السياحية "تيتان" ما أودى بحياة خمسة أشخاص كانوا على متنها. وحسب جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل، فإن الهدف الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم. وقضت فرق من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا أياما في مسح آلاف الأميال المربعة من البحار المفتوحة بالطائرات والسفن بحثا عن أي علامة على الغواصة الصغيرة.

© أ ف ب

القائد في خفر السواحل الأمريكي (USCG) جيمي فريدريك يتحدث للصحافيين حول جهود البحث عن غواصة تيتان. 21 حزيران/يونيو 2023.

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أعلنت إدارة خفر السواحل الأمريكي الأحد أنها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب انفجار الغواصة "تيتان" التي لقي خمسة من ركابها حتفهم أثناء غوصهم باتجاه حطام السفينة "تايتانيك".

وحسب جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن، فإن الهدف الأساسي هو "منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كل أنحاء العالم".

وأوضح أن العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلة بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث". كذلك، سيتمكن التحقيق الأمريكي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أي ملاحقات قانونية محتملة.

وتضافرت جهود البحث التي قامت بها، من البحر والجو، فرق من جنسيات متعددة فوق المنطقة التي يرقد فيها منذ مئة عام حطام السفينة تيتانيك، على أمل العثور على الغواصة، دون جدوى.

وبدأت "تيتان"، وهي في حجم سيارة فان صغيرة وتديرها شركة أوشينغيت إكسبيديشنز في الولايات المتحدة، الغوص في الأعماق في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وفي زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي، فقدت "تيتان" الاتصال بسفينة الدعم على السطح قرب نهاية ما كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة ساعتين فقط إلى موقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم.

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والسبت فتحت السلطات الكندية أيضا تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".

وأفاد خفر السواحل الأمريكي الخميس بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرضت لـ"انفجار كارثي".

وعثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".

فرانس24/ أ ف ب

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