رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني تتلقى دعوة من الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث الإثنين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن التمرد القصير الذي قامت به مجموعة عسكرية روسية خاصة ضد الكرملين، ودعاها أيضا لزيارة البيت الأبيض في تموز/يوليو القادم. وقال البيان إن بايدن تحدث مع حلفاء رئيسيين بشأن الأحداث في روسيا، وإن الاتصال الهاتفي مع ميلوني جاء في إطار هذا الجهد. وأضاف: "أكد الزعيمان دعمهما الثابت لأوكرانيا".

الرئيس جو بايدن يقدم ملاحظات حول برنامج إعفاء الطلاب من قروضهم في البيت الأبيض. واشنطن، الولايات المتحدة. 17 تشرين الأول، أكتوبر 2022

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الإثنين رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لزيارة واشنطن الشهر المقبل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن بايدن وجه الدعوة خلال مكالمة هاتفية مع ميلوني، كانت جزءا من "تنسيقه الوثيق مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا".

وأدى التمرد الذي قام به يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر، نهاية هذا الأسبوع في روسيا، إلى موجة اتصالات بين القادة الغربيين، لتقييم الوضع وتداعياته في أوكرانيا وروسيا وخارجهما.

وأضاف البيان أن "الزعيمين أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات القائمة لعقد قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو في ليتوانيا.

وسيتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن تجديد محتمل لولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

فرانس 24/ رويترز /أ ف ب

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