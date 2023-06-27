خبيرة بالأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى الاعتذار عن معاملة سجناء غوانتانامو بشكل "لا إنساني"

دعت خبيرة بالأمم المتحدة الإثنين الولايات المتحدة إلى تقديم اعتذار وتعويضات لسجناء غوانتانامو، الذين تعرضوا لمعاملة "قاسية ولا إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي". وقالت فيونوالا ني أولاين للصحفيين بعد اختتامها لزيارة هي الأولى من خبير بالأمم المتحدة إلى منشأة الاحتجاز في كوبا: "بعد عقدين من الاحتجاز، شهدت معاناة المعتقلين البالغة والمستمرة".

متظاهرون يرتدون بذلة سجناء برتقالية، في إشارة إلى معتقلي سجن غوانتانامو، يحملون لافتة تدعو إلى إغلاقه. واشنطن، الولايات المتحدة. الثلاثاء 7 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

إعلان اقرأ المزيد

قالت خبيرة بالأمم المتحدة الإثنين، إن معاملة الحكومة الأمريكية لسجناء غوانتانامو كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي، ودعت واشنطن إلى الاعتذار وتقديم تعويضات.

وقالت فيونوالا ني أولاين للصحفيين بعد اختتامها لزيارة هي الأولى من خبير بالأمم المتحدة إلى منشأة الاحتجاز في كوبا: "بعد عقدين من الاحتجاز، شهدت معاناة المعتقلين البالغة والمستمرة".

وأضافت: "يتعين على الحكومة الأمريكية أن تتوصل على وجه السرعة إلى قرار قضائي، وتقدم اعتذارا وضمانات بعدم التكرار".

ووصف خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة العام الماضي السجن بأنه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة حكم دولة القانون.

وخلال السنوات العشرين الماضية، احتجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم، بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.

وانخفض عدد نزلاء غوانتانامو إلى 31 معتقلا، بعدما أفرج عن مهندس سعودي يدعى غسان عبد الله الشربي (48 عاما) في آذار/مارس الماضي.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك