"يرجح أنها بشرية"...العثور على أشلاء في حطام غواصة "تيتان" التي اختفت بالمحيط الأطلسي

قضية الغواصة "تيتان"

عثر عناصر خفر السواحل الأمريكيون على أشلاء "يرجح أنها بشرية" ضمن حطام الغواصة السياحية "تيتان" التي كان على متنها خمسة أشخاص واختفت في شمال الأطلسي. و"جمعت بعناية في موقع الحادث" لإخضاعها للتحليل، وفق ما أعلنه الكابتن جايسن نوباور. وعثر على حطام الغواصة في قعر البحر على بعد نحو 500 متر من "تايتانيك" على عمق حوالي أربعة آلاف متر.

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أعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان أنه عثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام الغواصة السياحية "تيتان"، التي اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام سفينة تايتانيك.

وقال الكابتن جايسن نوباور الذي يدير التحقيق بشأن الحادث في خفر السواحل الأمريكي إن هذه الأشلاء "جمعت بعناية في موقع الحادث"، وستخضع للتحليل مع حطام الغواصة ما قد يوفر "عناصر أساسية لفهم أسباب المأساة".

وكانت الغواصة "تيتان" الصغيرة البالغ طولها 6,5 أمتار تقريبا والتابعة لشركة خاصة، قد نزلت في 18 حزيران/يونيو في رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تايتانيك" وكان ينبغي أن تعود إلى السطح بعد سبع ساعات، لكن الاتصال معها فقد بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

وبوشرت عملية إنقاذ واسعة في محاولة لإغاثة الركاب، لكن تبين لاحقا أن الغواصة تعرضت "لانفجار داخلي كارثي" بعيد بدء رحلتها ما أدى إلى مقتل الرجال الخمسة فيها على الفور.

وعثر على حطام الغواصة في قعر البحر على بعد حوالى 500 متر من "تايتانيك" على عمق حوالى أربعة آلاف متر. وانتشل من المياه الأربعاء ونقل إلى سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وسينقل بعد ذلك في سفينة لخفر السواحل الأمريكي إلى مرفأ في الولايات المتحدة، ليتمكن المحققون من تحليلها. وبوشرت تحقيقات عدة في كندا والولايات المتحدة لتحديد ملابسات الحادث.

فرانس24/ أ ف ب

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