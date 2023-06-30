واشنطن تعلن منح المبعوث الأمريكي لإيران إجازة في ظل تحقيق بشأن طريقة تعامله مع مواد سرية

أجبر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي على أخذ إجازة دون مرتب الخميس، وذلك بعد وقف ترخيصه الأمني في وقت سابق من العام الجاري في ظل تحقيق بشأن طريقة تعامله مع مواد سرية. ومالي الذي عينه الرئيس جو بايدن في هذا المنصب عام 2021، كان أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي منح إجازة، فيما أشارت وسائل إعلام عدة إلى وجود مشكلة في تعامله مع وثائق حساسة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "روب مالي في إجازة، وحل محله أبرام بالي مبعوثا خاصا لإيران"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

ولم يتم توضيح أسباب هذه الإجازة، لكن مالي أكد لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أنه "منح إجازة"، وأن "تصريحه الأمني قيد المراجعة".

وقال إنه يأمل بأن ينتهي الأمر "بشكل إيجابي".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تسمها، أن الأمر يتعلق بمعالجته وثائق سرية.

يأتي هذا التطور وسط تكهنات حول وجود محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر سلطنة عمان الوسيط التقليدي بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وكانت طهران قد قلصت بموجب اتفاق 2015 برنامجها النووي، وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، وذلك في مقابل تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.

ومالي الذي عينه الرئيس جو بايدن في هذا المنصب عام 2021، كان أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، والذي سحب الرئيس السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا عام 2018.

كما اضطلع بدور كبير في محاولة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000، للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي محاولة باءت بالفشل.

مالي صديق الطفولة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، وترأس مجموعة الأزمات الدولية (آي سي جي).

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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