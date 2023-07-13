إيلون ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تطمح إلى "فهم الواقع"

تكنولوجيا

كشف الملياردير إيلون ماسك عبر تويتر الأربعاء عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، موضحا أن "إكس إيه آي" تطمح إلى "فهم الواقع"، ومن المنتظر إعلان المزيد من التفاصيل الجمعة بشأن الشركة الناشئة.

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أعلن إيلون ماسك الأربعاء إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، في مشروع يُفترَض أن تكشف تفاصيله الجمعة. وتشير الشركة الناشئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن "إكس إيه آي تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

ونشر إيلون ماسك عبر تويتر موضحا أن "إكس إيه آي" تطمح إلى "فهم الواقع". وأعلن موقع الشركة عقد جلسة أسئلة وأجوبة الجمعة عبر تويتر لمناقشة أهداف الشركة وتفاصيل عنها.

ويذكر أن "إكس إيه آي" أُسّست رسميا في نيفادا في آذار/مارس، بحسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني موجود في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وعند التسجيل، أُدرج إيلون ماسك مديرا لها.

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وكان الملياردير قد أقر قبل أشهر عدة بأنه اشترى كمية كبيرة من بطاقات الرسوم البيانية الضرورية لابتكار برامج الذكاء الاصطناعي، من دون أن يوضح ماذا ينوي أن يفعل بها.

ويشرح مسؤولون من الشركة عبر الموقع "نحن شركة منفصلة عن إكس كورب التي تدير تويتر، لكننا سنعمل من كثب مع إكس وتسلا وشركات أخرى لإحراز تقدّم في عملنا".

ويتألف فريق "إكس إيه آي" الذي يديره إيلون ماسك من متخصصين معروفين في الذكاء الاصطناعي بعضهم كان يعمل لدى "أوبن إيه آي" التي ابتكرت برنامج "تشات جي بي تي" أو "غوغل" أو "مايكروسوفت".

وكان ماسك قال في مقابلة مع شبكة "فوكس" في نيسان/أبريل، إنه يعتزم "إنشاء خيار ثالث" بين الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي (مايكروسوفت/أوبن إيه آي وغوغل).

فرانس24/ أ ف ب

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