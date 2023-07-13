بلينكن يحث على ضرورة إعادة واشنطن وبكين اتصالاتهما العسكرية على "نحو عاجل"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكبير الدبلوماسيين الصيني خلال لقائهما الخميس إنه من الضروري أن يستعيد بلداهما الاتصالات العسكرية. فيما لا يبدو أنه تم إحراز تقدم بهذا الصدد، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي.

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مصافحة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي خلال اجتماع في نوسا دوا بجزيرة بالي، السبت 9 تموز/يولو 2022.

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي خلال لقائهما الخميس إلى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني. وفق ما كشف مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول ذاته والذي فضل عدم الكشف عن هويته إنه خلال محادثاته في جاكرتا مع وانغ يي، أكد بلينكن "أننا نتحمل مسؤولية إبقاء قنوات الاتصال بيننا مفتوحة، بما في ذلك بين جيشينا، وأعتقد أنه علينا أن نفعل ذلك على نحو عاجل. لم نحقق ذلك بعد".

ومن جهة أخرى، حذر بلينكن كبير الدبلوماسيين الصيني من أن واشنطن ستحمل قراصنة المعلوماتية "مسؤولية" الانتهاكات المفترضة للوكالات الحكومية الأمريكية.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي "بوضوح أن أي إجراءات تستهدف الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين تثير قلقنا العميق وسنتخذ الخطوات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها".

فرانس24/ أ ف ب

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