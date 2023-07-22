ستجري في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية.. محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

أعلنت القاضية الأمريكية أيلين كانون الجمعة أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية ستبدأ في أيار/مايو المقبل. وستجري المحاكمة في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

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ستبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية في أيار/مايو 2024، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها أيلين كانون.

وسيكون ترامب الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وستجري المحاكمة في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، علما أن ترامب يتصدر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب.

فرانس24/ أ ف ب

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