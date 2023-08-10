قتلى وجرحى في حريق غابات في إحدى جزر هاواي

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي. وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق".

ألسنة اللهب تدمر مدينة لاهاينا، الواقعة في جزيرة ماوي في هاواي. 9 آب/أغسطس 2023.

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قضى 6 أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأربعاء.

وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي: "يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع 6 أشخاص".

وقال إن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة"، مشيرا إلى أن الحصيلة أولية.

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء من جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق".

وقالت إن خدمات "الرقم 911 تعطلت وكذلك الخدمات الخلوية والهاتفية".

فرانس24/ أ ف ب

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