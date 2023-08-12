في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها.. حصيلة الحرائق في هاواي تبلغ 80 قتيلا

ارتفعت حصيلة الحريق الذي أتى في شكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأمريكية في أرخبيل هاواي، إلى ثمانين قتيلا، وفق ما افادت السلطات المحلية السبت. وقالت مقاطعة ماوي في تعداد جديد إن "عدد القتلى 80"، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصا إلى ملاجئ. فيما ثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها الحديث.

حريق في مدينة لاهينا بجزيرة ماوي في هاواي في التاسع من آب/أغسطس 2023.

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قالت السلطات المحلية بجزر هاواي الأمريكية السبت إن حصيلة الحرائق التي ضربت بشكل شبه كامل بلدة سياحية في جزيرة ماوي قد ارتفعت لتبلغ ثمانين قتيلا.

وكانت المحامية العامة في جزر هاواي الأمريكية قد أعلنت الجمعة فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

هذا، وقالت المحامية آن لوبيز في بيان إن "فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة".

وإلى ذلك، ثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها الحديث.

كما وجه العديد من سكان لاهاينا، وهي نقطة جذب سياحية في ماوي والعاصمة السابقة لمملكة هاواي التي أتت عليها النيران بشكل شبه كلي، الاتهامات علنا إلى إدارة الأزمة.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي لشبكة "سي إن إن" أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يتم تفعيلها. ولكنه أشار إلى أنه تم إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة وبُثت عبر الإذاعة والتلفزيون.

ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية عدة أشارت إلى أن مراجعة لرسائل الطوارئ في مقاطعة ماوي أظهرت أنه بالتوازي مع رصد أول ألسنة لهب بالقرب من لاهاينا صباح الثلاثاء، كانت السلطات منهمكة في إخماد حريق أكبر بكثير في كولا، وسط الجزيرة.

هذا، وكانت ثلاثة حرائق بينها الحريق الذي اندلع بالقرب من لاهاينا، لا تزال مستعرة الجمعة في جزيرة ماوي.

فرانس24/ أ ف ب

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