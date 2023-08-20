السلطات الكندية تحض نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم بسبب حرائق الغابات المستعرة

قال مسؤولون إقليميون السبت، إن نحو 30 ألف شخص في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا تلقوا أوامر بإخلاء منازلهم، فيما تواصل السلطات عمليات إجلاء آلاف السكان الآخرين مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا. وتواجه مقاطعة بريتيش كولومبيا حاليا أكثر من 368 حريقا نشطا اضطرت المسؤولين إلى إعلان حالة الطوارئ الجمعة.

دخان ونيران إثر حرائق الغابات قرب بحيرة أوكاناغان في غرب كيلونا، كولومبيا البريطانية، كندا، 17 آب/أغسطس 2023.

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قالت بوين ما وزير إدارة الطوارئ في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا إن "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود للسيطرة على الحرائق العنيفة التي أرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، حيث واصل عناصر الإطفاء السبت مكافحة حرائق نادرة من حيث شدتها.

كما تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر السبت بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة "الوضع متغير جدا والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

وشددت في مؤتمر صحافي عقدته عصرا على وجوب "اتباع أوامر الإخلاء عند صدورها". وأضافت "إنها مسألة حياة أو موت ليس فقط للأشخاص الموجودين في تلك الممتلكات، بل أيضا للمستجيبين الأوائل الذين غالبا ما يعودون لحضّ الناس على المغادرة".

من جهته، قال شين تومسون وزير البيئة في الأقاليم الشمالية الغربية وعاصمتها يلونايف "تم إجلاء 19 ألف شخص من يلونايف على الأقل خلال الساعات الـ 48 الماضية"، أي أخليت المدينة بأكملها تقريبا.

وأوضح أن 15 ألف شخص فروا برا، وأُجليَ 3800 شخص جوا، فيما استدعي 300 من عناصر الإطفاء على الأقل لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جدا في أقصى الشمال الكندي.

"أشعر بأنني تائه"

ووصل بعض من تم إجلاؤهم مساء الجمعة إلى مطار كالغاري في ألبرتا على بعد نحو 1750 كلم من يلونايف حاملين حقائب صغيرة، كما أتى بعضهم برفقة حيوانات أليفة.

وقالت مارتا كاناتسياك (59 عاما) المقيمة في يلونايف بعدما وصلت إلى كالغاري ليل الجمعة "كان الأمر مروعا حقاً. لم أصدق ما حصل".

وتابعت المرأة المتقاعدة التي لم تجلب سوى حقيبتين صغيرتين "أقطن هناك منذ أكثر من عشرين عاما، وللمرة الأولى يطلبون منا المغادرة".

وقال بايرون غاريسون الموظف في قطاع البناء البالغ 27 عاما الذي وصل برفقة صديقته وأحد رفاقه "أشعر بأنني تائه، ليس لدي أدنى تصوّر عما سيحصل الآن".

واستُقبل الوافدون من الشمال الكندي في قاعة صغيرة لتسجيلهم وتوزيعهم على فنادق، وقدمت لهم فاكهة وكعك وماء، كما تم تأمين طعام للحيوانات الأليفة التي جلبها بعضهم.

وأكدت السلطات أن 40 رحلة جوية على الأقل انطلقت من يلونايف وحطت في كالغاري ناقلة 3500 راكب. ووَضعت المدينة 495 غرفة فندق في تصرف من تم إجلاؤهم.

"سنخرج جميعنا معا من هذا الصيف الصعب إلى حد لا يصدق"

كذلك تواجه مقاطعة بريتيش كولومبيا على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب كالغاري حرائق، واضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ الجمعة.

وتطال الحرائق بصورة خاصة وست كيلونا التي يعيش بها أكثر من 30 ألف نسمة، حيث احترق "عدد كبير" من المنازل بحسب السلطات، وصدر أمر بإخلاء بعض المناطق.

كذلك اجتاحت النيران منتجع بحيرة أوكاناغان الفاخر الذي استقبل في الماضي كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، بحسب ما أظهرت صور متداولة في صحف محلية.

والوضع حرج أيضا في مدينة كيلونا التي تبعد حوالي 150 ألف نسمة في الضفة المقابلة من بحيرة أوكاناغان، حيث صدرت أوامر ليل الجمعة بإخلاء حرم جامعة بريتيش كولومبيا الذي يضم أكثر من 11 ألف طالب.

وأغلق المجال الجوي للمنطقة، للمساهمة في جهود مكافحة النيران بواسطة الطائرات.

وزار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الجمعة إدمونتون على مسافة حوالي ألف كلم من يلونايف، والتقى هناك وافدين من الشمال نقلوا إلى مركز استقبال.

وقال لصحافيين "سنخرج جميعنا معا من هذا الصيف الصعب إلى حد لا يصدق".

وتحدث ترودو عن "مرحلة غير مؤكدة ومروعة" في وقت يجتاح أكثر من ألف حريق حاليا البلاد من شرقها إلى غربها، وتشتعل أكثر من 230 منها في الأقاليم الشمالية الغربية وأكثر من 370 منها في بريتيش كولومبيا.

وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق تسبب بإجلاء 168 ألف كندي عبر البلاد وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 1989.

فرانس24/ أ ف ب

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