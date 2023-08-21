الولايات المتحدة: ترامب يعلن عدم مشاركته في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عدم مشاركته في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء، بدعوى أن الأمريكيين يعرفونه جيدا وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في الانتخابات الرئاسية. يذكر أنه استنادا إلى الاستطلاع الذي أجرته "سي بي إس نيوز"، يتقدم ترامب بـ46 نقطة على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (16%).

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، إنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء، معتبرا أن الأمريكيين يعرفونه جيدا وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

وأشاد ترامب في رسالة على منصته "تروث سوشال" بما وصفه بأنه سجل ناجح جدا حققه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وأضاف ترامب: "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسية الناجحة التي شغلتها، مع استقلالية للطاقة، وحدود وجيش قويين، وتخفيضات ضريبية... هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيا، وأكثر من ذلك بكثير. لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وأشار ترامب في منشوره إلى أحدث استطلاع للرأي نشر الأحد. ويظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" أن 62 % من المستطلعة آراؤهم سيصوتون له على الرغم من توجيه 4 لوائح اتهام إليه هذا العام، بما فيها اتهامه بمحاولة تقويض الديمقراطية الأمريكية عبر التخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة رغم خسارته أمام منافسه جو بايدن.

واستنادا إلى الاستطلاع الذي أجرته "سي بي إس نيوز"، يتقدم ترامب بـ46 نقطة على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (16%).

فرانس24/ أ ف ب

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