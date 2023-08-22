الولايات المتحدة: ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس لسجن بولاية جورجيا

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس في اتهامه بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020. وتم تحديد اليوم من خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون الإثنين بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

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الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث خلال حملته الانتخابية في دي موين، أيوا، الولايات المتحدة. 12 آب/أغسطس 2023.

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا يوم الخميس فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه في ولاية جورجيا.

وذكر ترامب على منصته تروث سوشال: "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا الخميس ليتم القبض علي". ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

وأفادت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن ذلك اليوم تم تحديده من خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون الإثنين بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

وشهدت قضية جورجيا إصدار رابع لائحة اتهام لترامب، إذ يواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في آذار/مارس تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ومحاكمة اتحادية في أيار/مايو بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

وهو متهم أيضا في محكمة اتحادية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020. وطلب المستشار الخاص جاك سميث إجراء المحاكمة في كانون الثاني/يناير، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.

ودفع ترامب ببراءته في جميع القضايا الجنائية وقد يقضي معظم وقته العام المقبل في المحاكم.

وقال مكتب قائد الشرطة المحلي في وقت سابق الإثنين إنه عندما يسلم ترامب نفسه، سيكون هناك "إغلاق صارم" للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.

وبحسب الاتفاق الذي وقعه محامو ترامب والمدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، سيتحتم على ترامب سداد 200 ألف دولار أو مصادرة المبلغ من أمواله في حالة عدم التزامه ببنود الاتفاق.

كما سيواجه بموجب الاتفاق أوامر بعدم إرسال رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما ينتظر المحاكمة في جورجيا بتهمة محاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020.

وترامب هو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في عام 2024. ووجهت الاتهامات إليه وإلى المتهمين الآخرين في 14 آب/أغسطس. وأمهلتهم ويليس حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة لتسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال.

واقترح الادعاء في القضية أن تبدأ المحاكمة في الرابع من آذار/مارس، بينما طلب محامو ترامب إجراء المحاكمة في 2026.

واستسلام ترامب المزمع يوم الخميس سيأتي بعد يوم من أول مناظرة رئاسية للجمهوريين والتي لا ينوي الرئيس السابق حضورها.

فرانس24/ رويترز

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