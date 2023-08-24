الولايات المتحدة: الحزب الجمهوري يعقد أول مناظرة بين 8 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

يغيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 في الولايات المتحدة مساء الأربعاء، فيما يخوضها مرشحون يسعون لمواجهة المرشح الديمقراطي، الذي يرجح أن يكون جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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المسرح قبل المناظرة التمهيدية الرئاسية الأولى للحزب الجمهوري في منتدى فيسيرف في ميلووكي، ويسكونسن، في 23 آب/أغسطس 2023.

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يسعى المرشحون الجمهوريون الثمانية الذين يشاركون في المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 في الولايات المتحدة عند الثامنة من مساء الأربعاء للتألق على مسرح سيتغيب عنه المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب.

سيواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المرشح الديمقراطي، الذي يرجح أن يكون جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

رون ديسانتيس

يعلق العديد من الجمهوريين آمالهم على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاما) الذي ينظر إليه على أنه النجم الصاعد لليمين المتشدد وأعلن ترشحه في نهاية أيار/مايو. لكنه يواجه صعوبة في إثبات نفسه كمصدر تهديد لترامب، وفق استطلاعات الرأي.

في العام 2018، انتخب الضابط السابق في البحرية حاكما لولاية فلوريدا (جنوب) بعدما سانده ترامب.

مذاك الحين، نأى بنفسه عن ترامب وزادت شعبيته من خلال تصريحات يمينية متطرفة حول التعليم والهجرة ومجتمع الميم-عين.

فيفيك راماسوامي

جمع ثروة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويعتبر أن الناشطين البيئيين يشكلون "جماعة دينية"، ويحظي بزيادة كبيرة ومفاجئة لنسب التأييد له قبل الانتخابات التمهيدية.

يأمل فيفيك راماسوامي (38 عاما) أن يعبد خطابه الاستفزازي والحاد الطريق له إلى البيت الأبيض.

قدم المرشح حديث العهد في عالم السياسة نفسه كنسخة ثانية جديدة عن ترامب، حتى بلغ بشكل مفاجئ المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقررة في مطلع 2024.

مايك بنس

بعد سنوات من الولاء الثابت لدونالد ترامب، غير نائب الرئيس السابق مايك بنس نبرته بعد أحداث الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقرر هذا المسيحي الإنجيلي البالغ من العمر 64 عاما والمعارض الشرس للإجهاض، تحدي رئيسه السابق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

غير أن الخلاف بين الرجلين يعني أن بعض أنصار ترامب ما زالوا يعتبرون حاكم ولاية إنديانا السابق "خائنا" لفشله في إبقاء قطب العقارات في منصبه في البيت الأبيض في العام 2020.

كريس كريستي وآسا هاتشينسون

الحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون هما المرشحان الجمهوريان الأكثر انتقادا لترامب.

يصف كريستي (60 عاما)، المعروف بأسلوبه اللاذع، ترامب بأنه أناني ومخادع. في العام 2016، ترشح كريستي لانتخابات الجمهوريين لكنه تراجع في وقت لاحق وأيد ترامب.

هاتشينسون (72 عاما) هو واحد من المحافظين القلائل الذين أدانوا الرئيس السابق علنا بسبب عشرات لوائح الاتهام ضده. مع ذلك، تكافح حملته الانتخابية من أجل اكتساب الزخم.

نيكي هايلي وتيم سكوت

الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي (51 عاما) هي المرأة الوحيدة التي تخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ولطالما انتقدت تصريحات ترامب عن أن الانتخابات "سرقت" منه بعد هزيمته أمام بايدن.

ويحلم السناتور عن كارولينا الجنوبية تيم سكوت أن يصبح أول رئيس أمريكي جمهوري أسود. ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال سكوت (57 عاما) إن جده سبق أن صوت للديمقراطي باراك أوباما، مضيفا "أتمنى لو كان قد عاش لفترة كافية لرؤية رئيس آخر أسود وجمهوري هذه المرة!"

داغ بورغوم

إنه غير معروف نسبيا لعامة الناس، لكنه وجد طريقة لبلوغ منصة المناظرة الأربعاء.

بلغ حاكم ولاية داكوتا الشمالية داغ بورغوم عتبة الـ40 ألف متبرع المطلوبة للمشاركة في المناظرة. لتحقيق ذلك، قدم الرجل البالغ من العمر 67 عاما بطاقة هدية بقيمة 20 دولارا لكل شخص يتبرع بدولار واحد على الأقل لحملته.

فرانس24/ أ ف ب

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