ترامب يسلم نفسه لسجن بولاية جورجيا لأخذ بصماته بعد اتهامه بالتلاعب في انتخابات 2020

يتوجه ترامب الخميس إلى سجن بولاية جورجيا لتسليم نفسه وأخذ بصماته قبل إطلاق سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته في قضية التلاعب في انتخابات 2020 الرئاسية، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها إضافة لقضية الهجوم على الكونغرس والتجسس والممثلة الإباحية. وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري لانتخابات 2024، يزداد التأييد لترامب فيما تلقي عدة قضايا جنائية بظلالها على محاولته العودة للبيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في إيري، بنسلفانيا، الولايات المتحدة في 29 يوليو/تموز 2023.

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يسلّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس نفسه لسجن في جورجيا لأخذ بصماته إثر اتهامه بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في هذه الولاية عام 2020.

تمهّد هذه الخطوة الطريق أمام محاكمة جنائية رابعة العام المقبل فيما يسعى للترشح مجددا للبيت الأبيض.

ويتوجه ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتعني إجراءات التوقيف الكلاسيكية أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار في قضية ترامب.

قبل انتخابات 2024.. مزيد من التأييد والقضايا الجنائية

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

كما يأتي هذا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية التي آثر عدم المشاركة فيها بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه، إلا أنه مع ذلك خطف الأضواء.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكنسن بعد دقائق من بث مقابلة مسجلة للإعلامي اليميني المتشدد تاكر كارلسون مع ترامب عبر منصة "إكس". وقال ترامب: "قررت أنه من الأنسب لي ألّا أشارك في المناظرة. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين.. وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟".

وأكد ترامب أن التهم الموجهة إليه في أربع قضايا "تافهة ولا معنى لها ومفتعلة"، واتهم بايدن بتسخير قدرات وزارة العدل لعرقلة محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.

وشُددت الإجراءات الأمنية قبل وصول ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون وهو معروف بأنه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات، ويشمله تحقيق تجريه وزارة العدل بعد وفاة عدد من السجناء فيه.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس موعدا نهائيا حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) ليحضر المتهمون طوعا كي توجه إليهم التهم.

"سأتعرض بكل فخر للتوقيف في جورجيا"

وقال ترامب في تصريحات على منصته "تروث سوشال" إنه سيتوجه إلى أتلانتا بعد ظهر الخميس. وكتب: "لم يقاتل أي أحد من أجل نزاهة الانتخابات مثل الرئيس دونالد جاي ترامب. لأنني فعلت ذلك، سأتعرض بكل فخر للتوقيف بعد ظهر الغد في جورجيا".

ولم يُضطر ترامب لتحمل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي اعتقل فيها هذا العام وهي، في نيويورك بتهم دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، وفي فلوريدا لإساءة التعامل مع وثائق حكومية بالغة السرية، وفي واشنطن بتهم التآمر لقلب خسارته في 2020 أمام بايدن.

لكن المسؤول الأمني المحلي عن مقاطعة فولتون بات لابات قال للصحافيين في وقت سابق هذا الشهر إنه عندما يتعلق الأمر بالتوقيف في هذا السجن "مهما كان وضعكم، سنكون على استعداد لالتقاط صوركم".

والأربعاء قام رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني المتهم بمساعدة ترامب على التلاعب بالانتخابات، بتسليم نفسه لسلطات ولاية جورجيا التي أطلقت سراحه لاحقا بكفالة قدرها 150 ألف دولار.

ويواجه نفس التهم كل من مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، وجون إيستمان وهو محام محافظ.

انتخابات 2020 وموقعة الكونغرس وقضية التجسس

ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني وفي ذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقدم المدّعي الخاص جاك سميث مقترحا ببدء محاكمة الرئيس السابق في يناير/كانون الثاني بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 وبحملة من الأكاذيب كانت وراء الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني2021 الذي نفذه مؤيدو ترامب.

وفيما طلب محاموه تحديد أبريل/نيسان 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، من المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس/آب قرارها بشأن موعد المحاكمة.

وطلبت المدعية العامة فاني ويليس تحديد الرابع من مارس/آذار موعدا لبدء محاكمته في التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، وهو نفس الشهر الذي من المقرر أن يمثل فيه ترامب للمحاكمة في نيويورك في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ومن المزمع أن يمثل ترامب في مايو/أيار 2024 أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.

فرانس24/ أ ف ب

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