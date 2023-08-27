ملايين الدولارات تتهاطل على ترامب منذ صورته الجنائية بسجن أتلانتا

جمع دونالد ترامب حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق ما قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق أمس السبت، فيما تتزامن هذه الفترة تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

دونالد ترامب، واحد من 19 شخصا متهمين بمحاولة غير شرعية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 في ولاية جورجيا.

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قال المتحدث باسم دونالد ترامب ستيفن تشونغ السبت على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الرئيس الأمريكي السابق جمع 7.1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونغ أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحا في حملته حتى الآن.

BREAKING:



Close to $20m raised in the last 3 weeks, coinciding with indictment in DC and the Atlanta mugshot.



$7.1m since Thursday (Atlanta mugshot).



$4.18m yesterday (Friday) alone, the highest grossing day of the entire campaign.



Organic money has skyrocketed, especially… — Steven Cheung (@TheStevenCheung) August 26, 2023

هذا، ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا العام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في العام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

وإلى ذلك، يواجه ترامب أربعة اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن. ولكنه نفى جميع التهم.

ويذكر أنه في يوم 15 أغسطس/آب، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترامب بعد تحقيق أجرته فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون بشأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وفي الثالث من أغسطس/آب، كان ترامب قد دفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث في المحكمة الاتحادية بواشنطن والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت في انتخابات نزيهة.

كما دفع أيضا بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية بنيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016 بغية التستر على علاقة كانت تربطه بها.

فرانس24/ رويترز

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