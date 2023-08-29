الولايات المتحدة تعلن عن حزمة أسلحة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

كشفت الولايات المتحدة الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، مع استمرار كييف في هجومها المضاد لاستعادة أجزاء من أراضيها من روسيا. وتتضمّن الحزمة صواريخ للدفاع الجوي وطلقات مدفعية وصواريخ مضادة للدروع وأكثر من ثلاثة ملايين طلقة للأسلحة الخفيفة.

نظام إطلاق صواريخ متعددة من طراز BM-21 Grad تابع للقوات الأوكرانية أطلق صوب القوات الروسية قرب باخموت. أوكرانيا في 19 مايو/أيار 2023.

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أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن معدات لإزالة الألغام والعوائق.

وتواجه قوات كييف صعوبات في تحقيق مكاسب كبيرة في هجومها المضاد الذي أطلقته هذا الصيف والذي يصطدم بدفاعات روسية صلبة قوامها خصوصا ألغام وخنادق وعوائق للدبابات.

وجاء في بيان للبنتاغون أن الحزمة "ستساعد أوكرانيا في التصدي للحرب العدوانية الروسية في ساحة المعركة وفي حماية شعبها".

وتتضمن الحزمة صواريخ للدفاع الجوي وطلقات مدفعية وصواريخ مضادة للدروع وأكثر من 3 ملايين طلقة للأسلحة الخفيفة.

وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية لمساعدة أوكرانيا، وقد شكلت تحالفا دوليا لدعم كييف بعيد بدء روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، وهي تتولى تنسيق المساعدات مع عشرات الدول.

وواشنطن ملتزمة تقديم مساعدات عسكرية لكييف منذ بدأت روسيا غزو جارتها، وقد قدمت إلى الآن دعما بعشرات مليارات الدولارات.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن "امتنانه لكل الشعب الأمريكي وللكونغرس وللرئيس جو بايدن شخصيا... على الحزمة الدفاعية الجديدة".

وتابع "الحرية بحاجة إلى حماية وهذه الحماية تنمو بقوة".

فرانس24/ أ ف ب

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