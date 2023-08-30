كسر في أنبوب للمياه يؤدي إلى فيضان في أشهر محطات المترو بنيويورك

خلف كسر في أحد الأنابيب فيضانا فجر الثلاثاء داخل محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك، وهي المحطة الأكثر شهرة وازدحاما في المدينة الأمريكية ذات البنية التحتية القديمة، إذ تعود إقامة أول خط مترو في نيويورك إلى عام 1868 في حين افتُتحت الشبكة الحالية العام 1904.

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قالت هيئة النقل في العاصمة واشنظن "متروبوليتان ترانسبورتيشن أوثوريتي" الثلاثاء عبر بثها لمقاطع فيديو وصور لتدفق المياه بغزارة قرابة الثالثة فجرا (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش) من أسقف محطة تايمز سكوير- الشارع 42 في وسط مانهاتن بنيويورك، وسرعان ما غمرت السكك الحديدية لأكثر من خط.

وأورد الموقع الإلكتروني لشركة "إم تي إيه نيويورك سيتي ترانزيت" التي تتولى إدارة شبكة المترو التي تُعدّ من الأقدم والأكثر كثافة في العالم وتعمل طوال أيام السنة وعلى مدار الساعة، أن أنبوبا كبيرا انكسر تحت الطريق عند الجادة السابعة والشارع 40 في مانهاتن.

هذا، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وُزعت على وسائل الإعلام برك مياه تكونت في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفاع منسوب المياه بسرعة كبيرة على خطوط المترو تحت الأرض.

ونتج عن ذلك قطع في حركة القطارات طبعا كما قطعت إمدادات المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال "إم تي إيه" ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفونها.

وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها في منتصف النهار.

وتجدر الإشارة إلى أن إقامة أول خط مترو في نيويورك تعود إلى العام 1868، في حين افتُتحت الشبكة الحالية عام 1904، وتُعد من أوسع شبكات قطارات الأنفاق في العالم امتدادا، لكن منشآتها غالبا ما تكون متهالكة وغير متناسبة مع ضخامة مدينة يزيد عدد سكانها عن 8,5 ملايين نسمة.

هذا، وتشكل منطقة تايمز سكوير الشهيرة بلوحاتها الإعلانية المضيئة أحد أكثر المواقع ازدحاما في نيويورك إذ يتوافد إليها ملايين السياح سنويا.

فرانس24/ أ ف ب

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