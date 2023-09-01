حفلات الظاهرة تايلور سويفت نجمة البوب الأمريكية ستبث على شاشات السينما

ستحتضن دور السينما في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الخريف المقبل، الجزء الأخير من الجولة الموسيقية الحالية لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، والتي بدأت في آذار/مارس الماضي وتستمر إلى غاية نهاية العام 2024، وفق ما أعلنت الخميس الفنانة المعتادة على تحطيم الأرقام القياسية. هذا، وستتوجه تايلور سويفت في محطات جولتها المقبلة إلى الأرجنتين، ثم أوروبا وآسيا وأستراليا حتى نهاية العام المقبل.

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المغنية تايلور سويفت في إحدى حفلاتها في ملعب صوفي بإنغلوود، كاليفورنيا، في 7 آب/أغسطس 2023

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"جولة -إيراس-Eras كانت أهم تجربة في حياتي، وأُعلن بفرحة غامرة أنها ستُعرض قريبا على الشاشة الكبيرة". هذا ما كتبته نجمة البوب، المغنية الثلاثينية الأمريكية تايلور سويفت والتي استحالت ظاهرة ثقافية وتحقق نجاحا تجاريا ساحقا، عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية، معلنة احتضان دور السينما الجزء الأخير من جولتها الموسيقية.

هذا، وسيُطرح فيلم الحفلات بعنوان "Taylor Swift: The Eras Tour" ("تايلور سويفت: ذي إيراس تور") في 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1 — Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023

ومن المتوقع أن تعرض سلسلة قاعات السينما الأمريكية الرائدة "إيه إم سي" AMC، التي لا تزال مثقلة بالديون، الفيلم بأربعة عروض يوميا من الخميس إلى الأحد.

وقد طرحت في الولايات المتحدة، تذاكر هذه العروض السينمائية بأسعار غير شاملة الضرائب تقدر بـ19,89 دولارا للشخص البالغ، و13,13 دولارا للطفل أو الشخص المسنّ، فيما وعدت سلسلة "إيه إم سي" على موقعها الإلكتروني بتعزيز خادمها "لإدارة تدفق أكبر بخمس مرات من مبيعات التذاكر العادية".

وبعد ساعات قليلة من الإعلان، جرى تقديم موعد إطلاق الجزء الثاني المنتظر من فيلم الرعب الشهير "ذي إكزورسيست" بعنوان "بيليفر"، من إنتاج شركة "يونيفرسال ستوديوز"، أسبوعا واحدا، ليصبح 6 تشرين الأول/أكتوبر بدلا من 13.

وإلى ذلك، كتب أحد منتجي فيلم الرعب جيسون بلوم على "إكس" شبكة التواصل الاجتماعي "انظروا إلى ما جعلتموني أفعل. جرى تقريب موعد طرح فيلم -ذي إكزورسيست: بيليفر- إلى السادس من تشرين الأول/أكتوبر"، منهيا رسالته بوسم "تايلور تفوز".

Look what you made me do.



The Exorcist: Believer moves to 10/6/23#TaylorWins — Jason Blum (@jason_blum) August 31, 2023

ويذكر أنه قد يتخذ بيع تذاكر الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة منحى فوضويا، مثلما حصل تحديدا بالنسبة لجولة تايلور سويفت، الأمر الذي أرغم شركة "تيكت ماستر" العملاقة على الدفاع عن نفسها أمام الكونغرس في واشنطن بشأن ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسيقية البالغة 33 عاما أكملت جزءا من جولتها في الولايات المتحدة والمكسيك، على أن تتجه في الأخير إلى كندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وستتوجه سويفت في محطات جولتها المقبلة إلى الأرجنتين، ثم أوروبا وآسيا وأستراليا إلى غاية نهاية العام المقبل.

وبـ 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل، يُتوقع أن تصل إيرادات جولة تايلور سويفت، التي بدأت مسيرتها في سن مبكرة في حانة بناشفيل (تينيسي، جنوب الولايات المتحدة)، "عاصمة" موسيقى الكاونتري، إلى مليار دولار.

وللعلم، في تموز/يوليو الماضي، أزاحت سويفت المغنية الشهيرة باربرا سترايسند في ترتيب الفنانة صاحبة أكبر عدد من الألبومات من المرتبة الأولى على تصنيف بيلبورد، مع 12 ألبوما، بما في ذلك أحدث ألبوم لها بعنوان "سبيك ناو (تايلورز فيرجن)".

فرانس24/ أ ف ب

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