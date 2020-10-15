استئناف قصف ستيباناكرت عاصمة ناغورني قره باغ رغم اتفاق وقف إطلاق النار

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دخان يتصاعد بعد عملية قصف على ستيباناكرت، كبرى مدن ناغورني قره باغ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وسط معارك بين الانفصاليين الأرمن وأذربيجان في الإقليم

ذكرت هيئة الطوارئ في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي أن القوات الآذرية استهدفت "أهدافا مدنية" في ستيباناكرت عاصمة الإقليم. وتعد تلك المرة الأولى التي تقصف فيها المدينة منذ دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ السبت الماضي. وتعرضت ستيباناكرت للقصف مرات عدة منذ استئناف الاشتباكات بين القوات الانفصالية المدعومة من يريفان والجنود الأذربيجانيين منذ ثلاثة أسابيع، وأدت التفجيرات إلى إخلاء المدينة من سكانها.

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قالت السلطات المحلية في ستيبانكرت عاصمة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي إن المدينة تعرضت للقصف الأذري مرة جديدة الخميس، في أولى الضربات التي تطال المدينة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ السبت. وأعلنت هيئة الطوارئ في ناغورني قره باغ على حسابها في فيس بوك أن القوات الأذربيجانية استهدفت "أهدافا مدنية" في ستيباناكرت.

كما أفاد صحفي أنه سمع دوي تسع انفجارات بعيد الظهر على أطراف أحياء مأهولة في المدينة، وتصاعد بعدها الدخان.

وتعرضت ستيباناكرت للقصف مرات عدة منذ استئناف الاشتباكات بين القوات الانفصالية المدعومة من يريفان والجنود الأذربيجانيين في 27 أيلول/سبتمبر. وأدت التفجيرات إلى إخلاء المدينة من سكانها.

ومنذ إبرام الهدنة "الإنسانية" التي وقّعت السبت بوساطة روسية بهدف إتاحة تبادل جثث الجنود والأسرى القتلى، بقي الوضع هادئا في ستيباناكرت. لكن في أماكن أخرى على الجبهة، استؤنف القتال بسرعة، وتبادلت أذربيجان وأرمينيا اتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مناطق مدنية.

وتقدم الجنود الأذربيجانيون في شمال الجبهة وجنوبها واتخذوا مواقع في قره باغ ومنطقتين كانتا تحت السيطرة الأرمنية منذ نهاية الحرب الأولى في العام 1994.

وأقر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس بأن المقاتلين الانفصاليين أجبروا على الانسحاب من مواقع معينة ووصف الوضع بأنه "خطير جدا".

فرانس24/ أ ف ب

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