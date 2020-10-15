الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا لاستئناف المفاوضات بشأن بريكسيت الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في لندن في 8 كانون الثاني/يناير 2020.

دعا الاتحاد الأوروبي بريطانيا إلى استئناف المفاوضات بشأن بريكسيت في لندن الأسبوع المقبل. وأفاد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه بأنه اقترح على البريطانيين مواصلة التفاوض في الوقت الوجيز المتبقي ليتسنى للطرفين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. بيد أن بريطانيا أعربت عن خيبة أملها من "خلاصات القمة الأوروبية" وطالبت دول الاتحاد من لندن ببذل جهود إضافية.

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قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكسيت ميشال بارنييه الخميس أنه دعا نظيره البريطاني إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، رغم تهديد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالانسحاب منها.

وقال بارنييه "اعتبارا من الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد فروست. سنكون في لندن الاثنين لكامل الأسبوع، بما في ذلك نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر. والأسبوع التالي في بروكسل". وأضاف "هذا ما اقترحته على الفريق البريطاني حتى نتفاوض في الوقت الوجيز المتبقي لنا، ليتسنى لنا التفاوض حول الاتفاق حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر ونصل إلى الاتفاق الذي نريده، هذا ما طلبته الدول الأعضاء".

مراسل فرانس24 في بروكسل 03:30

فيما قال كبير المفاوضين البريطانيين حول ملف بريكسيت ديفيد فروست الخميس إن بلده يشعر بـ"خيبة أمل إزاء خلاصات القمة الأوروبية" حول المفاوضات التجارية لما بعد بريكسيت. وأضاف فروست على تويتر أنه "متفاجئ من أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ملتزما بالعمل المكثّف" للوصول إلى اتفاق ومن طلب دول التكتل أن تبذل لندن جهودا إضافية.

فرانس24/أ ف ب

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