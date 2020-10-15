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السلطات الإيطالية تبدأ تطبيق اختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا في المطارات

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مسافرون يجرون اختبارات الأجسام المضادة للكشف عن فيروس كورونا في المطارات الإيطالية.
مسافرون يجرون اختبارات الأجسام المضادة للكشف عن فيروس كورونا في المطارات الإيطالية. © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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3 دقائق

شرعت السلطات الإيطالية في استبدال اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التقليدية في المطارات بأخرى سريعة، باستخدام الأجسام المضادة، ولا يستغرق الحصول على نتائجها أكثر من 30 دقيقة ودون إرسالها لمختبرات خارجية. ويعمل الاختبار الجديد بطريقة مشابهة لاختبار الحمل عند النساء. وهدف الاختبار هو البحث عن البروتينات الفيروسية سواء في اللعاب أو في البول. وغياب هذه البروتينات يعني أن الشخص غير مصاب بالفيروس وإن جاءت النتيجة إيجابية فيجب حينئذ إجراء الاختبار التقليدي المسمى "بي.سي.آر". 

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