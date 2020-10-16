مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لمواصلة مفاوضات ما بعد بريكسيت وبريطانيا مستعدة للفشل

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رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين عند إعلان استبدال المفوض الأيرلندي فيل هوجان في 8 سبتمبر/ أيلول 2020 في بروكسل.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة أن مفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت. ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات رئيس الحكومة البريطانية الذي أكد استعداد بلاده لفشل المفاوضات ما لم يحصل "تغير جوهري" في النهج الأوروبي.

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة إن المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت، رغم تهديد بريطانيا بالتخلي عن المفاوضات.

وأكدت فون دير لاين في تغريدة "كما كان مقررا، سيتوجّه فريقنا المفاوض إلى لندن الأسبوع المقبل لتكثيف هذه المفاوضات". وأكد مصدر أوروبي بدوره أن المملكة المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أفاد الجمعة أن بريطانيا "ينبغي أن تكون مستعدة" لفشل المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي ما لم يحصل "تغير جوهري" في النهج الأوروبي.

وصرح جونسون للتلفزيون البريطاني "لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر ولم يطرأ أي تقدم من جانب بروكسل لذا نقول لهم : تعالوا إلينا عند حصول تغير جوهري في النهج وإلا يناسبنا جدا البحث في التفاصيل العملية" للخروج من دون اتفاق تجاري.

فرانس24/ أ ف ب

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