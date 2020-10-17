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أذربيجان تعلن مقتل 12 شخصا إثر إطلاق صاروخ على كنجة ثاني كبرى مدن البلاد

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رجال إنقاذ يحملون مصابا.
رجال إنقاذ يحملون مصابا. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : محمد الخضيري
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قتل 12 شخصا صباح السبت إثر إطلاق صاروخ على مدنية كنجة الأذربيجانية ثاني كبرى مدن البلاد، حسب ما أعلنه المدعي العام. واستهدف الصاروخ، حسب نفس المصدر، مباني في منطقة سكنية بالمدينة.

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أعلن مكتب المدعي العام الأذربيجاني مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من أربعين آخرين صباح السبت بعد إطلاق صاروخ على كنجه ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال المصدر نفسه إن الضربة أصابت عددا من المباني في منطقة سكنية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، ما يؤدي إلى تصاعد النزاع المسلح بين أذربيجان والقوات الانفصالية الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ.

 

فرانس24/ أ ف ب

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