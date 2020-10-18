تركيا: أردوغان يقدّم رقماً أكبر لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود

© المكتب الإعلامي للرئاسة التركية/أ ف ب

صورة وزعها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان متحدثا للصحافيين في المطار بإسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر في 26 كانون الثاني/يناير 2020.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن احتياط بلاده من الغاز بلغ 405 مليارات متر مكعب بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي، وأن هذا الغاز سيصل إلى منازل الأتراك في 2023. وكانت أنقرة قد أعلنت الصيف الفارط أنها اكتشفت أكبر حقل للغاز في تاريخها في البحر الأسود، بلغت كميته 320 مليار متر مكعب. وكانت تركيا أرسلت سفينة تنقيب جديدة إلى مياه، تعتبرها أثينا ضمن مجالها البحري، وسط انتقادات أوروبية، إلا أن أردوغان شدد على أن بلاده "مصممة على الدفاع عن مصالحها".

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بلغ احتياطي الغاز لدى تركيا 405 مليارات متر مكعب، حسب ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان السبت، ما يعني قيمة احتياطات أكبر بكثير مما أعلنته أنقرة الصيف الفارط.

وكانت أنقرة أعلنت في آب/أغسطس أنها اكتشفت أكبر حقل غاز في تاريخها في البحر الأسود، مشيرة إلى أن كمية "الذهب الأرزق" تبلغ 320 مليار متر مكعب.

إلا أن أردوغان قال السبت من على متن سفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود: "يوجد 85 مليار متر مكعب إضافي (...) بالتالي إن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف يبلغ 405 مليارات متر مكعب". وقال إنّ هذا الغاز سيبدأ بالوصول إلى المنازل التركية قي 2023.

ويأتي هذا الإعلان بعدما ضاعفت تركيا في السنوات الأخيرة جهودها لتفرض نفسها لاعبا إقليميا على صعيد الطاقة وتقليص اعتمادها على واردات الطاقة التي تضعِف اقتصادها الهش.

وتحتاج تركيا سنويا إلى ما يتراوح بين 45 و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، غالبيتها تقريبا مستوردة، من روسيا على وجه الخصوص. ويعني ذلك فاتورة توازي قيمتها 11 مليار يورو حسب السلطة التنظيمية لأسواق الطاقة.

وبالتوازي مع أعمال التنقيب في البحر الأسود، ضاعفت أنقرة أيضا جهودها في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث فتحت اكتشافات لحقول ضخمة في السنوات الأخيرة شهية الدول المطلة عليه.

وتقوم تركيا بعمليات تنقيب أحادية ما يثير غضب جارتها اليونان التي تتهمها بانتهاك الحدود البحرية.

وفي الأسبوع الحالي، أرسلت تركيا مجددا سفينة أبحاث إلى مياه تعتبرها أثينا ضمن نطاقها، في خطوة جاءت عليها بانتقادات أوروبية وأمريكية.

إلا أن أردوغان شدد مجددا السبت على أن بلاده "مصممة في الدفاع عن مصالحها" في البحر الأبيض المتوسط، لافتا في الوقت نفسه إلى أنها لا تريد "التعدي على حقوق غيرها".

فرانس24/ أ ف ب

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