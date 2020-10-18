فيروس كورونا يقتل 1.11 مليون عبر العالم وباحثون يؤكدون بقاءه نشطا تسع ساعات على البشرة

© أرشيف/أ ف ب

سجل يوم الأحد وفاة 1.11 مليون شخص حول العالم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية. من جهة أخرى، كشفت دراسة يابانية إلى أن فيروس كورونا يظل نشطًا على الجلد لمدة تسع ساعات، مقارنة مع العامل المسبب للمرض والمسؤول عن الإصابة بالإنفلونزا الذي يعيش على الجلد لنحو 1,8 ساعة.

إعلان اقرأ المزيد

يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم مع تحذيرات متعلقة ببدأ موجة ثانية، وعودة الإجراءات الصارمة في بلدان عدة خصوصا في أوروبا. فبحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أودى الفيروس بحياة أكثر من 1,11 مليون شخص على الأقل في العالم، لغاية يوم الأحد في الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل وفاة مليون و111 ألفا و152 شخصا على الأقل في العالم من أصل أكثر من 39 مليونا و742 ألفا و730 إصابة مثبتة.

الفيروس يعيش 9 ساعات على البشرة

إلى ذلك، توصلت دراسة يابانية جديدة إلى نتائج مفادها فيروس كورونا يظل نشطًا على الجلد لمدة تسع ساعات، مؤكدين الحاجة إلى غسل اليدين بشكل متكرر.

وذكرت الدراسة التي نُشرت هذا الشهر في مجلة "كلينيكال إنفكشن ديزيز" أن العامل المسبب للمرض والمسؤول عن الإصابة بالإنفلونزا يعيش على الجلد لنحو 1,8 ساعة.

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا حول العالم:

بداية رفع الإغلاق في إسرائيل

بدأت إسرائيل الأحد خروجا حذرا من القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد -19، والتي ستستمر حتى شباط/فبراير 2021، في ظل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة.

واعيد فتح رياض الأطفال والشواطئ والحدائق الوطنية كما سمح للشركات التي ليس لديها تعامل مباشر مع الجمهور بالعودة إلى العمل.

وألغت القوانين الجديدة قيود الحركة التي كانت مقتصرة على مسافة ألف متر بعيدا عن المنزل، كما أصبح بالإمكان تبادل الزيارات بين الأصدقاء والأقارب، لكن مع حصر التجمعات بما لا يزيد عن عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، وعشرين شخصا في الأماكن المفتوحة.

واستثنيت من قرار تخفيف القيود، الأحياء التي يشكل اليهود المتشددون أغلبية فيها وصنفت مناطق "حمراء". وفرضت إسرائيل، التي أنهت سريعا الإغلاق الأول من اجل انعاش الاقتصاد، إغلاقا جديدا قبل شهر.

تخفيف التدابير في ملبورن

من جهتها، أعلنت السلطات الأسترالية الأحد تخفيف طفيف للتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء في ثاني أكبر مدن البلاد ملبورن، بعد تراجع منتظم في عدد الإصابات الجديدة. وتم رفع الإجراء الذي حدد بساعتين الوقت الذي يمكن للناس تمضيته خارج منازلهم للقيام بأعمال مسموح به.

كما وسعت إلى 25 كلم المسافة التي يمكن للسكان قطعها لممارسة الرياضة وشراء الضروريات وممارسة المهن التي تُعد ضرورية للمجتمع.

إصابة جديدة في نيوزيلندا

أما في نيوزيلندا، فقد أشارت السلطات إلى تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، بعد أسبوعين من بيان صادر عن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أعلنت فيه أن بلادها "تغلبت من جديد على الفيروس".

يأتي هذا الإعلان عقب فوز حزب اردرن الساحق في الانتخابات العامة، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى النجاح الذي تحقق في مكافحة الوباء.

الليلة الأولى لحظر التجول في فرنسا

في فرنسا، حيث بلغت الإصابات عددا قياسيا جديدا السبت مع تسجيل أكثر من 32 الف إصابة في 24 ساعة، تخضع نحو عشر مدن كبرى، بما في ذلك باريس وضواحيها، لحظر تجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

رصد 39 مليار يورو إضافية ضد كورونا في إيطاليا

تبنت الحكومة الإيطالية الأحد مشروع تعديل لقانون المالية بقيمة 39 مليار يورو استجابة لتأثير الأزمة الصحية.

سيتم تمويل هذا القانون من خلال العجز الإضافي و 18 مليار يورو من خطة الانعاش الأوروبية.

ومن بين التدابير الرئيسية، تخصيص 1,4 مليار يورو لتمديد عقود العمل المحددة المدة لـ 30 ألف طبيب وممرض و 400 مليون لشراء لقاحات و 1,2 مليار لتوظيف 25 ألف معلم. كما تقرر تعليق دفع بعض الضرائب.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك