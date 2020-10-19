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عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى عتبة 40 مليونا في العالم

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رجل يضع كمامة للوقاية ضد فيروس كورونا يسير في وسط موسكو في 23 أيلول/سبتمبر 2020
رجل يضع كمامة للوقاية ضد فيروس كورونا يسير في وسط موسكو في 23 أيلول/سبتمبر 2020 يوري كادوبنوف ا ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين أن آخر إحصاءاتها لعدد المصابين بفيروس كورونا في العالم سجل أكثر من 40 مليون إصابة ووفاة أكثر من 1.11 مليون شخص. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن نصف الحالات تم تسجيلها في ثلاث بلدان فقط هي الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي البلدان الأكثر تضررا في العالم من جائحة كوفيد-19. 

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يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم، فوفقًا لتعداد وكالة الأنباء الفرنسية الساعة 07,15 (ت غ) استنادا إلى مصادر رسمية، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في أنحاء العالم 40 مليونا الاثنين.

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فقد تم تسجيل ما مجموعه 40,000,234 إصابة و 1,113,896 وفاة في جميع أنحاء العالم جراء الفيروس وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً: الولايات المتحدة مع 8,154,935 إصابة والهند 7,550,273، والبرازيل 5,235,344. 

 

فرانس24/أ ف ب

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