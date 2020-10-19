عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى عتبة 40 مليونا في العالم

يوري كادوبنوف ا ف ب

رجل يضع كمامة للوقاية ضد فيروس كورونا يسير في وسط موسكو في 23 أيلول/سبتمبر 2020

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين أن آخر إحصاءاتها لعدد المصابين بفيروس كورونا في العالم سجل أكثر من 40 مليون إصابة ووفاة أكثر من 1.11 مليون شخص. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن نصف الحالات تم تسجيلها في ثلاث بلدان فقط هي الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي البلدان الأكثر تضررا في العالم من جائحة كوفيد-19.

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يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم، فوفقًا لتعداد وكالة الأنباء الفرنسية الساعة 07,15 (ت غ) استنادا إلى مصادر رسمية، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في أنحاء العالم 40 مليونا الاثنين.

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فقد تم تسجيل ما مجموعه 40,000,234 إصابة و 1,113,896 وفاة في جميع أنحاء العالم جراء الفيروس وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً: الولايات المتحدة مع 8,154,935 إصابة والهند 7,550,273، والبرازيل 5,235,344.

فرانس24/أ ف ب

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