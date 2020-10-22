البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان "للمعارضة الديمقراطية" في بيلاروسيا
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أعلن رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي الخميس أنه تم منح جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى "المعارضة الديمقراطية" البيلاروسية بقيادة سفيتلانا تيخانوفسكايا. واعتبر ساسولي أن هذه المعارضة "تملك شيئا لا يمكن للقوة الوحشية القضاء عليه"، مؤكدا على دعم البرلمان الأوروبي لها.
منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان الخميس إلى "المعارضة الديمقراطية" للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا بقيادة سفيتلانا تيخانوفسكايا.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي في تغريدة: "يمتلكون شيئا لا يمكن للقوة الوحشية القضاء عليه: الحقيقة. لا تتخلوا عن نضالكم، نحن إلى جانبكم".
وكانت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي قد دعمت هذا الترشيح.
فرانس24/ أ ف ب
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