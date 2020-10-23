رئيس الحكومة الإسبانية: "العدد الفعلي" للمصابين بفيروس كورونا "تجاوز الثلاثة ملايين"

© منظمة الصحة العالمية/ أ ف ب

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية الجمعة أن "العدد الفعلي" للمصابين بفيروس كورونا في بلاده "تجاوز الثلاثة ملايين". وكانت إسبانيا أول بلاد أوروبية تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلن عنه هذا الأسبوع. وقال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا الخميس إن الجائحة "ليست تحت السيطرة". وأكد أن الحكومة تدرس مع السلطات الإقليمية في البلاد تشديد القيود الصحية عبر المناطق.

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تجاوز "العدد الفعلي" للمصابين بفيروس كورونا في إسبانيا "الثلاثة ملايين"، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الجمعة.

وذكر سانشيز في بيان، بثه التلفزيون، بأن إسبانيا تجاوزت رسميا هذا الأسبوع عتبة المليون إصابة بكورونا. لكنه أضاف أن "العدد الفعلي للمصابين تجاوز ثلاثة ملايين من مواطنينا"، موضحا أن هذا الفارق الهائل ناجم عن انخفاض نسبة الذين كشفت إصابتهم في بداية الوباء.

وكان عدد الإصابات بالوباء في إسبانيا تخطى عتبة المليون هذا الأسبوع، وأصبح البلد أول دولة أوروبية والسادسة عالميا، التي تسجل هذا العدد من المرضى بكوفيد-19.

وقال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا الخميس إن جائحة فيروس كورونا "ليست تحت السيطرة"، وإنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للفيروس.

وأضاف أن الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق، وتوقع أن يصعب الوباء الحياة خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة.

فرانس24/ أ ف ب

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