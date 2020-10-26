ناغورني قره باغ: اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان حول خرق وقف إطلاق النار الجديد

جندي أرميني قرب يريفان. أرمينيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا تحديا جديدا، بعد تبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق جديد "جسيم" للهدنة الثالثة التي أعلنتها واشنطن الأحد وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الاثنين.

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تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الرامي لوضع حد للقتال في إقليم ناغورني قره باغ، بعد وقت قصير من موعد دخوله حيز التنفيذ الاثنين.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن القوات الأرمنية قصفت بلدة ترتر وقرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن الأحد وكان من المقرر أن تبدأ الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ).

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذرية قد ارتكبت "انتهاكا جسيما" لوقف إطلاق النار كذلك عبر قصف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية.

فرانس24/ أ ف ب

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