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استنكار أوروبي لتصريحات أردوغان بحق ماكرون فهل يكترث الرئيس التركي؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لمراسلها في إسطنبول حسين الأسد © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : حسين أسد 6 دقائق

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يكترث كثيرا لموقف الاتحاد الأوروبي الذي أظهر دعمه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب تصريحات أردوغان التي وصفتها أوروبا "بغير المقبولة"، وفقا لما ذكره مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد. ومن المنتظر أن يلقي أردوغان خطابا الثلاثاء ليعيد التطرق خلاله إلى اللهجة التصعيدية بين فرنسا وتركيا. وأشار مراسل فرانس24 إلى أن التوتر بين البلدين تعود أصوله إلى الملف السوري والليبي وحتى ناغورني قره باغ.