النمسا: قتيلان أحدهما مشتبه به في إطلاق نار استهدف ستة مواقع في فيينا

قتل شخصان، أحدهما مشتبه به، الإثنين في إطلاق نار استهدف ستة مواقع في العاصمة النمساوية فيينا. وقال وزير الداخلية كارل نيهامر يبدو أنه "هجوم إرهابي". ووقع الهجوم قرب كنيس يهودي، إلا أن رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أكد أنه "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

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أعلنت الشرطة النمساوية أن مسلحين أطلقوا النار ليل الإثنين في ستة مواقع مختلفة وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفذي الهجوم.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنه "حصل إطلاق نار في ستة مواقع"، وقد "توفي شخص واحد وأصيب عديدون" آخرون بجروح، مشيرة إلى أن "عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً".

وصرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو "هجوما إرهابيا".

وصرح نيهامر للتلفزيون الرسمي "يبدو الأمر هجوما إرهابيا" ينفّذه مهاجمون عديدون، وقد أوقع عددا من الجرحى.

وغردت الشرطة النمساوية في فيينا على تويتر إن أعيرة نارية أطلقت في وسط المدينة، "ويوجد مصابون.. تجنبوا جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة".

وكتب رئيس الجالية اليهودية في فيينا أوسكار دويتش على نفس الموقع: "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة عندها إلى المكان وردت. وأورد شاهد آخر أن "ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا" تم إطلاقها.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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