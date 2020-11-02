 تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الانتخابات الرئاسية الأمريكية
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

النمسا: قتيلان أحدهما مشتبه به في إطلاق نار استهدف ستة مواقع في فيينا

نشرت في:

رجال شرطة نمساويون وسط فيينا
رجال شرطة نمساويون وسط فيينا © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

قتل شخصان، أحدهما مشتبه به، الإثنين في إطلاق نار استهدف ستة مواقع في العاصمة النمساوية فيينا. وقال وزير الداخلية كارل نيهامر يبدو أنه "هجوم إرهابي". ووقع الهجوم قرب كنيس يهودي، إلا أن رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أكد أنه "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

إعلان

أعلنت الشرطة النمساوية أن مسلحين أطلقوا النار ليل الإثنين في ستة مواقع مختلفة وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفذي الهجوم.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنه "حصل إطلاق نار في ستة مواقع"، وقد "توفي شخص واحد وأصيب عديدون" آخرون بجروح، مشيرة إلى أن "عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً".

وصرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو "هجوما إرهابيا".

وصرح نيهامر للتلفزيون الرسمي "يبدو الأمر هجوما إرهابيا" ينفّذه مهاجمون عديدون، وقد أوقع عددا من الجرحى.

وغردت الشرطة النمساوية في فيينا على تويتر إن أعيرة نارية أطلقت في وسط المدينة، "ويوجد مصابون.. تجنبوا جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة".

وكتب رئيس الجالية اليهودية في فيينا أوسكار دويتش على نفس الموقع: "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة عندها إلى المكان وردت. وأورد شاهد آخر أن "ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا" تم إطلاقها.

 

  فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.