القضاء الإسباني يفتح تحقيقا أوليا حول المعاملات المالية للملك السابق خوان كارلوس

الملك الإسباني السابق خوان كارلوس بعد حضوره مراسم جنازة الدوق الأكبر في لوكسمبورغ في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورغ. 4 مايو/أيار 2019.

على خلفية تقرير أعدته الوكالة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في إسبانيا، أعلن المدعي العام فتح تحقيق أولي جديد بشأن المعاملات المالية للملك السابق خوان كارلوس، الذي يتواجد في الوقت الحالي في الإمارات. ويخضع الملك الإسباني السابق لتحقيق منفصل يتعلق بعقد حول قطارات فائقة السرعة مع السعودية.

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فتح المدعي في المحكمة العليا الإسبانية الجمعة تحقيقا أوليا جديدا بشأن المعاملات المالية للملك السابق خوان كارلوس بعد تقرير أعدته الوكالة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

ويخضع الملك السابق، الذي سافر إلى الإمارات في أغسطس/آب وسط عاصفة من الفضائح، لتحقيق منفصل تجريه المحكمة العليا يتعلق بعقد حول قطارات فائقة السرعة مع السعودية.

ولم يدل مكتب المدعي بمزيد من التفاصيل اليوم. ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم القصر الملكي والملك خوان كارلوس للتعقيب.

واعتلى خوان كارلوس العرش في عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو. ونال احتراما كبيرا لدوره في قيادة إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن شعبيته تراجعت في السنوات التالية بسبب سلسلة فضائح دفعته للتنازل عن العرش في عام 2014.

فرانس24/ أ ف ب

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