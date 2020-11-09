رئيس كوسوفو السابق يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد القوات الصربية

رئيس كوسوف السابق هاشم تاتشي معلنا استقالته في بريستينا، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

يمثل رئيس كوسوفو السابق هاشم تاتشي الاثنين للمرة الأولى أمام قاض في لاهاي حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد القوات الصربية في عامي 1998 و1999 بوصفه قائدا في جيش تحرير كوسوفو. ويواجه اتهامات أمام محكمة كوسوفو المتخصصة بالمسؤولية عن احتجاز وتعذيب وقتل معارضين في زمن الحرب للسيطرة سياسيا على المنطقة المتنازع عليها.

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يمثل رئيس كوسوفو السابق هاشم تاتشي (52 عاما) الاثنين للمرة الأولى أمام قاض في لاهاي حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقاد هذا المتمرد الذي تحول إلى سياسي المعركة ضد القوات الصربية في عامي 1998 و1999 بوصفه قائدا في جيش تحرير كوسوفو وأشرف على إعلان استقلال البلاد منذ 12 عاما.

وتولى تاتشي، الذي كان أول رئيس وزراء لكوسوفو، رئاسة البلاد منذ عام 2016. لكنه استقال الأسبوع الماضي لمواجهة اتهامات أمام محكمة كوسوفو المتخصصة في لاهاي، بالمسؤولية عن احتجاز وتعذيب وقتل معارضين في زمن الحرب للسيطرة سياسيا على المنطقة المتنازع عليها.

ومن المتوقع أن يطعن في شرعية المحكمة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والتي اعتقلت في الأسابيع الأخيرة ستة قادة سابقين آخرين في جيش تحرير كوسوفو.

ويقول ممثلو الادعاء إن تاتشي كان مسؤولا عن قرابة 100 جريمة قتل للمدنيين. وقد يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة إذا أدانته المحكمة التي تضم قضاة ومدعين دوليين لكنها تطبق قانون كوسوفو.

فرانس24/أ ف ب

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